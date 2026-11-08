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MotoGP GP de Qatar
Martín: "El lunes y el martes no quería ni venir a Qatar"
Jorge Martín, séptimo en la carrera larga en Losail, pone en valor esa resiliencia que le llevó de plantearse no viajar a Doha, a principios de semana, a posponer el alirón de Marc Márquez.
Germán Garcia Casanova
Publicado: 8 nov 2026, 18:37
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Jorge Martín, Aprilia Racing Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Una vez más, la gira asiática será la secuencia de carreras con más influencia en la resolución del título de MotoGP, prácticamente en el bolsillo de Marc Márquez, que puede coronarse dentro de dos semanas. Si no lo hizo Qatar fue por la velocidad de Marco Bezzecchi y por la resiliencia de Jorge Martín.
Recuerda:
MotoGPBezzecchi gana en Qatar y aplaza el título de Márquez, que ya podría ser campeón el sábado de Portimao
Esta semana, el madrileño ha pasado de plantearse el quedarse en España y no comparecer en Losail, por los dolores que le provoca la fractura que arrastra en la muñeca derecha, a terminar el segundo en la sprint, del sábado, y el séptimo en la prueba larga, el domingo. A pesar de haber perdido algo más de terreno respecto de Márquez, el de Aprilia exhibió una capacidad de sufrimiento encomiable, que mereció los elogios de la mayoría de rivales. Más aún si tenemos en cuenta la undécima posición que ocupó en la parrilla de salida, que le complicó todavía más el trabajo, e incrementó el nivel de riesgo que tenía que asumir.
"Estoy orgulloso de lo que he hecho, porque el lunes y el martes no quería venir, y finalmente pude acabar las dos carreras. Nos vamos a Portugal con opciones. La cosa es cada vez más difícil, pero estamos allí", convino Martín, que en ningún momento dejó de tratarse esa fractura que arrastra en el radio del brazo derecho desde Phillip Island.
A pesar de ser una lesión menos grave de lo que pareció en un primer momento, la limitación que le provoca en los cambios de dirección y en las frenadas, es evidente. Más aún a medida que aumenta el casillero de giros: "No consigo pilotar bien, ni frenar bien, ni llevar la moto al límite. Al final fue muy duro; en las tres últimas vueltas solo quería que se terminara la carrera".
Jorge Martín, Aprilia Racing Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
En la sprint, Martín contó con la ventaja que le dio la goma trasera blanda, a la que recurrió en el último momento, y que le permitió ganar muchas posiciones en las primeras curvas. El domingo, a igualdad de especificación, las cosas se igualaron. "En las primeras curvas había mucho riesgo. La clave fue la cronometrada, porque salir tan atrás no me ayudó" deslizó el #89, que llegó muy justo al final de la prueba.
"Tengo la mano que parece un melón, pero creo que en Portugal estaré casi al 100%. Soy duro, cabezón. Hay algo que me empuja a seguir peleando", concluyó Martín, que se plantará en el trazado del Algarve con 60 puntos menos que Márquez, y 14 más que Bezzecchi.
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