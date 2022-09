Jorge Martín: "Los neumáticos caen muchísimo después de dos vueltas"

Cargar el reproductor de audio

Jorge Martín ha empezado con buen pie el Gran Premio de Aragón. Después de una temporada repleta de errores y altibajos, y una vez superado el batacazo de no ser promocionado al equipo oficial de Ducati en 2023, el madrileño parece estar volviendo a reencontrarse con su mejor versión.

El piloto satélite terminó la primera jornada de entrenamientos libres al frente de la tabla de tiempos, con un registro de 1:47.402. Martín declaró estar "contento" tras la sesión vespertina, pero explicó que aún le faltan varias décimas para poder hacer sonar el himno español en Motorland.

"Es la primera vez que lidero un viernes, así que es positivo. Pero las sensaciones no son del todo buenas, la verdad. Me faltan un par de décimas de ritmo para poder pelear por la victoria, así que hay que encontrar algo que me ayude a mejorar".

Jorge apuntó sin rodeos al poco agarre del asfalto aragonés, del cual dijo que "no es fantástico". "Los neumáticos tienen una caída gigante después de dos vueltas, independientemente del compuesto". Más tarde, añadió que terminaron "con las llantas llenas de polvo".

"Ya ayer, cuando dimos la vuelta al circuito, vimos que los pianos tenían mucha suciedad. Las gomas se rompen muchísimo, imagino que será por eso; la goma media, que creo que será la de carrera, baja medio segundo después de dos vueltas, así que es difícil ser constante".

Martín también habló de los cambios que introdujo en su estilo de pilotaje y que le están ayudando a mejorar sus tiempos. "Desde el test de Misano hemos mejorado la frenada. Hemos dado un paso, y lo he mantenido aquí. Hemos mejorado comparado con los otros pilotos de Ducati, así que estoy contento con eso".

"Lo he cambiado [el estilo en las frenadas] un poco con la puesta a punto, pero sobre todo siendo más agresivo en la frenada. Entrar un pelín más de lado, como en Moto2, ayuda a la Ducati a parar mejor", explicó.

Así, el excampeón de Moto3 se siente con posibilidades de luchar por la victoria. "Me veo bastante competitivo, no creo que tenga menos posibilidades que otros pilotos. Está claro que Fabio y Pecco tienen un par de décimas más en cuanto a ritmo, pero mejorar dos décimas en un circuito de 1:48.000 no es tan difícil como en otros circuitos, así que espero dar ese pasito y estar ahí para la carrera".

En lo referente al regreso de Marc Márquez, que rodó entre los diez primeros tras varios meses fuera del circuito mundialista, se mostró impresionado. "Está entre los diez primeros en su regreso, así que de sobra para ir 'tranquilo' e ir recuperándose".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!