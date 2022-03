Zarco: "Esperaba conseguir algo más, Ducati debería ser la moto más fuerte"

Cargar el reproductor de audio

Después de declarar la carrera en mojado, Johann Zarco se impuso ante un Jack Miller junto al que dejó unos adelantamientos memorables en el circuito indonesio de Mandalika. A la lucha por el podio se incorporó Fabio Quartararo, que dejó al francés en el tercer puesto del cajón de honor de Lombok.

Johann Zarco se mostró satisfecho con sus resultados durante la segunda carrera del año, aunque confesó que "pensaba que iba a conseguir algo más".

Durante la rueda de prensa del Gran Premio de Indonesia, el piloto de Pramac confirmó que los parches de agua del trazado indonesio se lo pusieron difícil para encontrar confianza de primeras con la moto.

"En comparación con Jack [Miller] lo único que puedo decir es que estoy impresionado de lo rápido que se ha adaptado en agua. Yo no sabía si podía tirar fuerte o no. Después de unas vueltas me he dado cuenta, pero ya había perdido tiempo, entonces fue más difícil conseguir un mejor puesto", analizó.

"Admiro a Jack por haber conseguido ese ritmo tan rápido desde el principio. Yo pensaba que podía ir más rápido y llegar incluso hasta a Miguel, pero no conseguía un buen equilibrio para poder adelantar rápido".

Aunque al francés se le complicó adelantar y salir de la curva, Johann aseguró que en cuanto se dio cuenta de que el australiano tenía problemas con el neumático trasero, supo "que podía adelantar".

"He perdido tiempo y después Fabio nos ha adelantado a los dos, así que pensé ‘tengo que tirar más fuerte para llegar al podio'", describió.

"Necesitaba tiempo para entender bien el grip y en cuanto lo conseguí, ya estaba haciendo vueltas buenas".

En esta línea, el piloto francés confesó que dos vueltas no fueron suficientes para optar a un segundo puesto.

"En agua, con siete vueltas más, hubiera estado bien para mí, ya que he gastado siete vueltas en ganar confianza".

"Yo podía ir más rápido, pero ya era demasiado tarde. Acepto la tercera posición".

Por otro lado, el piloto de Pramac aseguró que el asfalto de Mandalika luce mucho mejor que en los test.

"A pesar de los parches [de agua], estaba bastante bien la pista. En la última curva se estaba desprendiendo el asfalto, ya que no han tenido tiempo para perfeccionarlo. Hay que tener en cuenta la lluvia y el calor de Indonesia".

"Lo más difícil será el calor el año que viene, porque el asfalto lo arreglarán", confía el francés.

Sobre la Ducati, Johann Zarco echa de menos la velocidad y cree que sigue faltando algo de aceleración.

"La Ducati debería ser la más fuerte en aceleración, y no lo he sentido así", introdujo.

"Seguimos mejorando, pero todavía no tenemos el paquete técnico al completo para tener la moto ganadora. Creo que Argentina puede ser un buen circuito para nosotros. La idea es poder ir controlando cada vez mejor la moto".

Johann Zarco y el segundo puesto de Fabio Quartararo han dejado un podio parcialmente gobernado por los pilotos franceses.

"Para nuestro país esto es muy bueno. Tuve una buena temporada, aunque no tan buena como Fabio, pero espero tener un mejor nivel este año y veremos cómo vamos avanzando durante el resto de la temporada", concluyó.