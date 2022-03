Zarco: "Con la nueva chicane, Austria parece ahora una pista de F1"

Cargar el reproductor de audio

Un aparatoso accidente entre Johann Zarco y Franco Morbidelli, provocado por el francés, hace dos años en el Red Bull Ring de Spielberg, en el que las motos de ambos salieron volando por los aires y milagrosamente no impactaron en Maverick Viñales y Valentino Rossi, motivo a la Comisión de Seguridad del campeonato a pedir modificaciones en la recta del trazado austríaco, para garantizar la seguridad.

Zarco, presente este jueves en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Argentina, habló sobre la cuestión cuando le preguntaron qué le parecía el cambio introducido.

"En la comisión de seguridad hablamos sobre la cuestión y se solicitó al circuito que se trabajara en unos cambios para mejorar la seguridad. Ahora, no hay que pensar si nos gusta más o menos, tenemos una chicane en medio de la recta, así que habrá que adaptarse al nuevo trazado y no pensar en otros temas, será un poco como una pista de Fórmula 1", concedió, sin embargo.

De vuelta a la actualidad en Termas de Río Hondo, Zarco explicó que Pramac no se ha visto afectado por el retraso del avión que llevaba el material de Lombok hasta Argentina.

"Es duro para los equipos que no tienen el material, el trabajo que normalmente se hace en 48 horas se hará en un día, nosotros lo tenemos todo aquí, así que será un súper sábado, habrá tiempo para entrenar y también tiempo para que se limpie la pista, todo irá bien, me gusta el circuito y este cambio, pese a todo, creo que me puede permitir luchar por un buen resultado", minimizó la situación.

Para el galo, este circuito siempre ha sido un buen escenario.

"Desde Moto2 que tengo muy buenos recuerdos de este circuito, es largo, con curvas rápidas, y me siento cómodo. En 2017 con Yamaha tuve buenos resultados, también en 2018, y ahora se ha hecho largo no venir aquí durante tanto tiempo, pero con la Ducati espero poder acabar de desarrollar todo el potencial y hacer un buen resultado. Venimos del podio en Mandalika y eso debe motivarnos más, será difícil porque solo tenemos un día para preparar la carrera, pero vamos a intentarlo".

A Zarco, piloto bajo contrato de Ducati en Pramac y con una GP22, le preguntaron por la eliminación de los dispositivos que regulan la altura de la moto a partir de 2023.

"Tendremos que utilizarlos este año y tratar de sacar ventaja, creo que es interesante porque cuando Ducati lo presentó, las otras marcas lo hicieron. No sé porque se quiere limitar el desarrollo, pero es una pena para Ducati porque les gusta jugar con este tipo de dispositivos, que no creo que sean peligrosos en ningún caso", zanjó el francés.