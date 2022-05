Mir: "Ya había decidido seguir en Suzuki cuando me enteré de su adiós"

Cargar el reproductor de audio

El mallorquín, que en 2020 fue el encargado de devolverle al constructor japonés el título de la categoría reina 20 años después de la última vez (Kenny Roberts Júnior), se quedó perplejo, al igual que el resto de los efectivos que se encontraban en Jerez, cuando la cúpula de la escudería les comunicó su decisión de abandonar el Mundial de MotoGP a final de este 2022.

Joan Mir, que llevaba meses negociando su continuidad o no vestido de azul, no podía ni imaginarse este desenlace, sobre todo porque nada hacía sospechar que pudiera producirse. Tras haberse largado ya en 2011, el fabricante nipón regresó en 2015.

Su eficiencia y esmero por el detalle le llevó a conquistar la corona solo un lustro después, y a seguir peleando por los objetivos más ambiciosos en 2021. Este ejercicio, tanto Mir como Alex Rins están en la pomada por el título, subidos a una moto que se presenta como la más equilibrada de entre las que comparten la parrilla. Por todo ello, al balear le parece inverosímil la espantada.

"Yo no lo sospechaba para nada. No creo que lo supiera ni el team manager [Livio Suppo], porque, de lo contrario, no hubiera estado negociando con el piloto. Yo creo que cuando Suzuki me fichó tampoco se pensaban que iban a retirarse. Es muy fuerte. Este es un equipo modélico en todos los sentidos", resumió Mir, antes de redundar en lo que parece inexplicable para la mayoría.

"Si hubiéramos visto que no acabábamos de llegar [a los objetivos], pues te lo puedes imaginar. Pero hemos estado allí, siempre. Hemos dado una imagen de Suzuki ejemplar. De unión, de resultados. Todo el mundo conoce a la gente que trabaja en este equipo y lo especial que es esta escudería precisamente por su gente", añadió el corredor de Palma.

Sobre su próximo destino, el #36 afirma no tener nada todavía cerrado, e insiste en que ya había decidido prolongar su vínculo con Suzuki cuando se enteró de que eso iba a ser imposible. "Yo ha había tomado la decisión de seguir en Suzuki cuando me enteré de su adiós", puntualizó el bicampeón del mundo (Moto3 y MotoGP), que, evidentemente, no le hace ascos a la posibilidad de enfundarse el mono del equipo Repsol Honda, como compañero de Marc Márquez.

"Tú ve ahora y pregúntale a cualquier a cualquier piloto si quiere ser compañero del que seguramente es el mejor de la historia. Lo que se puede aprender de un tipo así es muy bestia. Paco [Sánchez, su agente] tiene trabajo", zanjó Mir.