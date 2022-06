Mir: "Todo el mundo sabe de lo que soy capaz"

Cargar el reproductor de audio

Tras la esperada renovación por Yamaha de Fabio Quartararo, Joan Mir está en boca de todo el paddock instalado en el circuito de Montmeló, donde este fin de semana se disputa la novena parada del calendario.

A pesar de que se da por descontado su llegada a la escudería Honda oficial, patrocinada por Repsol, el mallorquín no parece tener nada cerrado todavía, o, al menos, eso es la sensación que tiene cualquiera que hable estos días con él.

Seguramente, los dos ceros que acumula en las dos últimas citas, las inmediatamente posteriores al anuncio de Suzuki, que dejará el Mundial a final de año, no son la mejor carta de presentación para presentarse ante un equipo para pedir cabida. Sin embargo, el balear, campeón del mundo en 2020, considera que su palmarés le avala de sobras.

"Todo el mundo sabe de lo que soy capaz. Los resultados siempre ayudan, pero todos podemos tener dos carreras complicadas", convino Mir, este jueves, ya en el ‘Circuit’. "Mi situación contractual no me genera ningún problema, pero si pudiera elegir, evidentemente preferiría que fuera otra. No hay nadie que quiera más que yo que esto se resuelva", expuso el #36, que espera poder romper esa inercia negativa que le acompañó en Le Mans y en Italia.

El corredor es optimista en este sentido porque, según dijo, los técnicos identificaron finalmente la causa, técnica, de sus dolores de cabeza, sobre todo en la entrada de las curvas y a lo largo de ellas.

"Hacía días que me quejaba de una cosa y Mugello fue el punto más bajo en ese aspecto. Creo que con el equipo hemos encontrado la causa, y eso me motiva para este fin de semana. Todos los problemas que he tenido se deben a lo mismo, y ahora que hemos identificado la raíz del asunto, tengo mucha más confianza", remachó el de Suzuki, décimo en la tabla general, con 56 puntos, 66 menos de los que figuran en el casillero de Fabio Quartararo, el líder.