Mir: "No puedo estar en esas posiciones"

Desde que la marca japonesa anunció que a final del presente curso cerraría su división de MotoGP, el clima dentro de la escudería se ha enrarecido mucho, un efecto lógico si tenemos en cuenta la contundencia del varapalo.

Desde aquel jarro de agua fría, en Jerez, ni Mir ni tampoco Alex Rins han sumado un solo punto en las dos citas celebradas, en Le Mans y en Mugello.

Este domingo, en el Circuit, el mallorquín tampoco lo tendrá fácil si tenemos en cuenta que partirá desde la 17ª plaza de la parrilla, en una jornada que, sobre el papel, estará marcada por las altas temperaturas y por cómo estas afectarán a las gomas.

El campeón del mundo de hace dos años sigue sin anunciar su futuro, por más que en el paddock se da por sentado su llegada al equipo Repsol Honda en 2023, como compañero de Marc Márquez.

De cualquier forma, Mir debe antes enderezar la dinámica negativa en la que se ha instalado y eso pasa por certificar un resultado mínimamente convincente, sobre el que comenzar a edificar su remontada.

Según él, el ritmo lo tiene en Montmeló, donde esos problemas que le martirizan en la entrada de los virajes se magnificaron este sábado al colocar las gomas nuevas.

"Tenemos problemas en la entrada de las curvas, sobre todo al colocar los compuestos nuevos. No logramos extraer nuestro máximo potencial como lo hacen los demás", resumió el corredor de Suzuki, que se ha visto obligado a pasar por la primera eliminatoria de la cronometrada en los tres últimos eventos.

El domingo pasado, en Italia, el #36 tocó fondo. También tuvo que comenzar el 17º, pero esta vez no ve la remontada como algo tan complicado. "Aquí soy más optimista que en Mugello, porque con gomas nuevas soy de los más rápidos. Pero eso, la falta de velocidad cuando colocamos las nuevas no lo permite ver", ahondó el muchacho de Palma, que, una vez más, no tuvo reparo en reconocer que el ambiente dentro de Suzuki no ayuda a salir de una situación delicada como la actual: "No es el mejor momento para que el equipo solucione los problemas que hay, y está claro que la gente no está tan animada como antes, pero hay que hacer algo para salir del bache".