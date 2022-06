Mir: "Todavía estoy esperando que Suzuki nos dé una explicación"

Cargar el reproductor de audio

El del campeón del mundo de 2020 es el primer nombre que aparece en la lista de rumores para recalar la próxima temporada en el garaje del equipo Repsol Honda, reemplazando a Pol Espargaró, pese a que nadie con poder para hacerlo haya confirmado tal posibilidad.

Este jueves, en la previa del Gran Premio de Alemania, le preguntaron a Joan Mir si había alguna novedad sobre su futuro.

"No, no. De mi futuro está todo como estaba en la carrera anterior y la otra", dijo.

No son pocos los que piensan que el irregular inicio de temporada de las Suzuki está penalizando las opciones del mallorquín.

"Creo que las decisiones no se toman por dos o tres carreras, se analiza la trayectoria del piloto, es lo que pienso. Está claro que sacar buenos resultados en las últimas carreras siempre ayuda algo, pero lo que más se tiene en cuenta es la trayectoria, más que si ha tenido problemas en la última o las dos últimas carreras", valoró.

"Evidentemente haber ganado un título se valora, pero también otras cosas. No siempre se puede ganar o estar continuamente delante, creo que se valora el carácter del piloto, o al menos yo valoraría eso si fuera un team manager", añadió.

¿Qué queda el piloto que fue campeón hace dos temporadas?, le preguntaron.

"Soy exactamente el mismo piloto que en 2020. Pero cada año las motos cambian y el campeonato es diferente. El piloto es el mismo, pero este año nos ha tocado sufrir en la primera parte de la temporada. Si solucionamos el problema que estoy teniendo en las últimas carreras (con el tren delantero), me lo volvéis a preguntar y seguiré respondiendo lo mismo. Estoy luchando, ahora me está tocando estar en esta situación, de acabar cuarto, quinto o sexto. Pero yo sé que no es mi posición y no creo que nadie lo piense", se reivindicó.

Sobre qué aspectos o características pueden valorar los equipos a la hora de decantarse por un piloto, Mir tiene su propia fórmula.

"Cada uno tiene su idea de lo que necesita, así que imagino que tienen, dentro de su opinión, clasificados a cada piloto como consideran que son. Los que deciden, valoran esto y luego analizan las características de cada piloto, lo que escuchan en el box de sus propios corredores, las características de su moto y se hacen su propia idea de qué piloto puede funcionar ahí. Pienso que las decisiones se toman, más o menos, así", aseguró.

Lo que lleva a preguntarse si el mallorquín está capacitado para llevar cualquier moto de la parrilla.

"Yo conozco mis virtudes como piloto y la manera que me gusta llevar la moto, mi primer año en Suzuki fue difícil porque no se adaptaba a mi estilo natural, pero luego me ha ido muy bien, me he adaptado yo a la moto y las cosas han salido bien. Eso me enseñó que, aunque la moto no se adapte a tu estilo la puedes hacer funcionar. Creo que con un buen trabajo podemos ser rápidos con otras motos".

Ahora mismo, además de la Honda existiría la posibilidad de pilotar una Aprilia o una Ducati en 2023, y le dieron a escoger, por estilo, cuál le iría mejor.

"No sé qué moto se adapta mejor a mi estilo natural, pero para mi estilo la Honda… no, la Honda, no. La Yamaha o la Suzuki nunca han sido de mi estilo, cuando llegué a MotoGP pensaba que no iba a funcionar con ese estilo de moto, pero sí ha ido bien", dejó la duda en el aire.

Quizá mejor la Honda…

"¿Con motor V4? No lo sé, no lo sé… ya veremos".

Han pasado ya más de seis semanas desde la bomba que soltó Suzuki anunciando su espantada a final de curso, una situación que sigue sin digerirse en el paddock.

"Es una situación difícil, lo he dicho desde el primer momento, pero lo sigue siendo y lo va a ser hasta la última carrera, sigue la incertidumbre de mucha gente que no sabe dónde irá, no sé si alguien lo sabe. No hemos recibido ninguna explicación de Suzuki, solo el comunicado que pudo leer todo el mundo, sigo esperando una explicación", se lamentó Mir, que se ve en la tesitura de estar sin trabajo en 2023 por culpa de esa inesperada maniobra.