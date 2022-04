Mir: "Podemos mejorar porque hoy no he ido cómodo con la moto"

Cargar el reproductor de audio

El campeón del mundo de 2020 logró clasificar entre los diez primeros, asegurándose de forma provisional el pase a la Q2 de este sábado, principal objetivo de los pilotos de la marca para tratar de eludir el gran hándicap que supone para ellos salir más allá de la tercera fila de parrilla, un problema que les está penalizando desde el inicio de la temporada.

"El día ha ido bien, me he encontrado bien con la moto, pero me peleo un poco, no voy cómodo, tengo bastantes sustos y no voy como quiero", admitió Mir al final de la jornada.

"Creo que lo podemos hacer bien, la moto aquí funciona, el potencial es alto y podemos mejorar un poco de cara a la frenada, ahora se me mueve mucho la moto, no acabo de ir cómodo del todo y eso debemos mejorarlo", de cara al sábado.

En un circuito que tiene de todo, la Suzuki parece confirmar el paso adelante respecto al pasado año, pero Mir no cree que se hayan mejorado los puntos débiles al margen de la potencia.

"No es que haya dado un paso adelante en los puntos fuertes que teníamos, simplemente hemos mejorado la velocidad punta, que era lo más negativo. Hemos avanzado en otros detalles, porque cuando hay más potencia surgen otros problemas que hay que ir resolviendo", explicó.

"Carrera a carrera me estoy sintiendo mejor, estamos entendiendo el potencial de la moto y lo importante es llegar a Europa sabiendo que es lo que funciona y lo que no".

Además de clasificar con la octava mejor vuelta rápida, el ritmo de carrera fue lo más destacable, tanto de Alex Rins como del propio Mir, aunque en general todos los pilotos han dado un paso adelante en Austin en términos de ritmo y velocidad, seguramente asociado a la mejora del asfalto y los baches.

"No estoy sorprendido especialmente, se ha ido muy rápido pero la pista está mejor (que el año pasado), todos vamos muy deprisa y en MotoGP cada día se puede fallar menos, hay que salir a tope desde el principio. Mañana aún iremos más rápido y toda la información que tenemos hoy del buen tiempo que hemos hecho, nos permitirá bajar al 2.02, creo que tenemos margen de mejora", zanjó el de Palma.