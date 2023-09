Mir: "He tenido las peores sensaciones de mi vida en una moto, es inaceptable"

Joan Mir no es capaz de encontrar luz en su dramática situación con Honda. La marca del ala dorada volvió a vivir un día nefasto a excepción de Marc Márquez, que pudo acabar undécimo en la sprint gracias a su clasificación y a una buena salida, mientras que el resto de pilotos ocupó el fondo de la tabla: con Iker Lecuona 19º, Takaaki Nakagami 20º... y el mallorquín 21º, y último.

A la ya de por sí grave posición en carrera, al campeón del mundo de MotoGP en 2020 se le suman sus malas sensaciones en general, que podrían llevar a decir que incluso ha tocado fondo en la clase reina, a pesar de que en este 2023 ha vivido días muy complicados.

Tras la acción en pista y después de terminar la prueba corta a casi 20 segundos del ganador, Aleix Espargaró, Mir habló claro y llegó a decir que este sábado tuvo "las peores sensaciones de su vida" encima de una moto, tachando la situación actual de "inaceptable". El español puso el foco en serios problemas de aceleración con la RC213V.

"Sinceramente, es difícil para mí estar delante de la prensa y hablar de la carrera porque he tenido las peores sensaciones de mi vida encima de una moto", comenzó tajante el #36. "Es algo increíble. Perdía en aceleración incluso con las otras Honda. No entiendo muy bien lo que ha pasado".

Mir no pudo no mostrar su estupefacción por lo sucedido, y narró su pesadilla a lo largo de la carrera al sprint: "Sé que nuestro agarre no es fantástico. Aquí hay muchas curvas que dejan al descubierto nuestros puntos débiles y estamos intentando sobrevivir con ello. Pero honestamente no fui capaz de controlar el 'spinning'".

"Sólo abría el acelerador y no me movía. Perdía dos o tres décimas como mínimo en la última curva en comparación con las otras Honda", continuó, remarcando su mal momento en comparación a sus compañeros de fábrica.

El piloto de 26 años fue claro para cerrar: "Necesito respuestas porque todo el mundo sabe cómo abrir el acelerador. Lo otro es frenar, entrar en las curvas, donde creo que somos fuertes. Pero lo que pasó en esta carrera fue inaceptable", finalizó.