Mir y su futuro: "Si disfruto como en Sepang, querré quedarme en Honda"

Joan Mir quiere continuar con el buen arranque de pretemporada que vivió en el test de Sepang. Aunque confirmó que aún queda trabajo por hacer, el piloto mallorquín notó en la nueva Honda una gran mejora en comparación a la máquina de 2023 que probó en noviembre en Valencia, ya que la casa nipona ha trabajado para cambiar la moto y mejorar en cuanto a velocidad, agarre y aerodinámica, entre otras cuestiones.

Esta semana, en la presentación de la renovada decoración de la RC213V que tuvo lugar en Madrid, el jefe del equipo Repsol, Alberto Puig, confirmó que la moto aún tiene que cambiar mucho de cara a la segunda mitad de año. Pero antes de aventurarse a ello, es el momento de reconfirmar las sensaciones de Malasia en el test de Qatar, que tendrá lugar en dos días, el lunes 19 y el martes 20.

En su llegada a Losail este domingo, Mir remarcó la importancia de estas segundas y últimas pruebas invernales por el hecho de confirmar sus buenas sensaciones en un circuito que a la casa del ala dorada no se le suele dar bien, y explicó que probará un par de cosas nuevas que, en principio, siguen la dirección que tanto él como Luca Marini pidieron en los primeros ensayos.

"Este test es importante para nosotros, porque tenemos que reconfirmar muchas cosas", empezó diciendo el #36 a los medios, entre los que estaba Motorsport.com. "No vamos a probar todo lo que probamos en Sepang, pero probablemente vamos a volver a comprobar un poco todo lo que funciona. Creo que tenemos un par de cosas nuevas para probar en la dirección que pedimos".

Mir se centró en la importancia del tiempo: "Esperemos que mañana el viento sea un poco menor y podamos probar bien, porque si no, es difícil. Tenemos que intentar ser, más o menos, tan competitivos o sentirnos tan bien como me sentí en Sepang. Y eso es todo. No es la mejor pista para nosotros, en realidad. Así que significa que si estamos fuertes, cerca de Sepang en términos de posiciones y tiempo por vuelta, estaré muy contento".

"Sepang era muy importante porque nosotros sufrimos en esa pista. Con estar en esos tiempos por vuelta, yo estaba contento, pero tenemos que seguir así. Esta pista para nosotros es aún peor. Así que ya veremos", siguió.

Joan Mir

En las últimas horas, Marc Márquez remarcó cómo ha cambiado la que fue su moto hasta el pasado Gran Premio de Valencia, algo que volvió a refrendar Mir en estas declaraciones: "Es una locura. En Valencia la moto era muy similar. Han hecho [el cambio] en un mes y medio o dos. No sé cómo cambiaron completamente el concepto de la moto. La moto funciona mejor en todas las áreas que la del año pasado, sinceramente. Pero bueno, todavía tenemos problemas similares ahora mismo".

Además, el campeón del mundo de 2020 recordó que no lo pasó bien en 2023, y que necesita tiempo para reencontrar sensaciones: "Creo que las soluciones están dentro de la moto porque soy el mismo piloto que el año pasado, y en Sepang fui mucho más rápido. Así que no es que haya olvidado cómo ser competitivo, es sólo que necesitamos un poco de tiempo para estar listos. También en términos de piloto. Personalmente y técnicamente, necesito un poco de tiempo. Creo que el año pasado estuve un poco 'lesionado mentalmente'. Y necesito tiempo para salir de esto. Confianza, resultados. Creo que puedo estar donde estaba. Necesito un proceso, de Honda y mío".

Por último, a Mir le preguntaron sobre si las mejoras vistas en la RC213V son suficientes como para convencerle de quedarse en Honda, algo que no quiso abordar, aunque puso sus sensaciones de Sepang como objetivo: "Esto, sinceramente, no lo sé. Es verdad que han hecho un cambio completo. Para mí es muy importante entender si es suficiente o no. Y lo decidiré cuando lo sienta. Por el momento no lo siento, no lo sé. Así que es muy pronto para hablar de esto. Quiero disfrutar de las carreras. Si soy capaz de disfrutar en la primera parte del año tanto como lo hice en el Test de Sepang, seguro que querré quedarme. Pero de momento tenemos muchas preguntas que responder", finalizó.