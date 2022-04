Joan Mir: "Tener una buena base nos permite trabajar en los detalles"

Cargar el reproductor de audio

El campeón de 2020 tiene una hoja de ruta perfectamente marcada y sigue su rumbo, sin grandes estridencias, hacía el objetivo que tiene incrustado en su mente. Joan Mir no gana ni sube al podio, pero no falla, está siempre ahí al acecho y este fin de semana llega a Portimao con mucha confianza y unas ganas enormes de conseguir su primer top 3 de la temporada.

Este viernes, tras acabar con el segundo mejor tiempo el FP1 y ser el tercer piloto más rápido al final de la jornada, el de Palma logró colocarse provisionalmente en la Q2, con la necesidad de conseguir una buena posición en parrilla que le permita ensanchar sus opciones en carrera.

"Creo que estamos trabajando mucho en la confianza en estas primeras carreras, cada vez somos más rápidos, me encuentro más cómodo encima de la moto, vengan unas condiciones u otras siempre parece que estamos ahí. Este es un circuito que disfruto, y hay que ser siempre optimistas. Me he divertido bastante esta mañana en el FP1 y las sensaciones son muy buenas, por eso es que estoy contento, no por otra cosa", apuntó cuando le apuntaron que se le veía con mucha confianza en sí mismo.

Pese al buen resultado, el de Suzuki sabe que solo es el primer día y en unas condiciones cambiantes, con viento y lluvia incluidas, todo puede pasar.

"Hay que estar preparados para lo que pueda venir mañana (sábado) porque no sabemos si va a ser en seco o en mojado. Soy de los pilotos que tiene menos experiencia en MotoGP rodando en agua, y siempre hay que aprovechar estas condiciones para mejorar las sensaciones y lo estoy logrando”.

Un punto de inflexión en su mejora en este tipo de condiciones fue la carrera de Indonesia, donde hizo una gran remontada en mojado.

"La de Mandalika con lluvia me ayudó mucho, acabar ese tipo de carreras es un gran paso adelante, entiendes más las cosas, aunque en aquella pista había agarre incluso en mojado", recordó.

Mir quiso reivindicar la clara mejora de la GSX-RR 2022, lo que le da margen para centrarse en el detalle.

"El año pasado los viernes sufríamos mucho e íbamos mejorando a través del fin de semana. Ahora, en cambio, algunos viernes ya estamos bien y eso quiere decir que la base de la moto es mejor de lo que teníamos. Eso nos permite no tener que trabajar tanto en eso y tener más margen para pulir los pequeños detalles que, seguramente, son los que te permiten luchar por la victoria. Así que ha sido un buen inicio de fin de semana y estoy con ganas de ver lo que podemos hacer este fin de semana", zanjó el balear.