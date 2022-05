Joan Mir: "Un podio sería un buen resultado, quizá tercero"

Cargar el reproductor de audio

Jerez.- El de Suzuki no pudo plasmar la velocidad que había demostrado en los entrenamientos con una buena clasificación y un error en la frenada le llevó al suelo. Antes de eso, el mallorquín demostró que tiene muy buen ritmo, comparable al de los grandes favoritos, Fabio Quartararo y Pecco Bagnaia, que saldrán desde la primera fila junto a Aleix Espargaró.

"Estoy satisfecho con el trabajo pero no estoy contento, no han salido las cosas como pensaba, el potencial era mucho más alto. Un poco más tranquilo hubiera bajado dos décimas, pero he querido atacar mucho y me he caído, puede pasar, pero con una décima más estaba en segunda fila y creo que la tenía".

El viernes, hablando con Mir, comentamos lo crítico que es el neumático delantero, que no perdona.

"El compuesto duro te da más estabilidad en frenada pero en ángulo máximo tiene menos agarre que una goma más blanda, recto paraba bien, pero he entrado con mucho freno en la curva y estas son las caídas de este neumático".

Otro factor importante es que cada vez hace más calor en Jerez y eso puede condicionar la carrera.

"Nos tiene que dar igual, si puedo elegir prefiero una carrera más fresca, que nos da más agarre y podemos defendernos mejor, pero si sube el calor puede haber más sorpresas y eso nos puede ir bien. Adelantar en esta pista es complicadísimo, hay que aprovechar la salida y las dos primeras vueltas, luego hay que ver a final de carrera a [qué] gente les caerá el neumático, pero no [será] a todos, no podemos confiarnos en eso".

Salen primero y segundo en parrilla y con un gran ritmo, parece que tienen algo más Pecco Bagnaia y Fabio Quartararo.

"Con goma nueva hacen las primeras vueltas muy buenas, pero luego estamos bastante cerca, a ver si puedo salir bien y no pierdo mucho tiempo a principio de carrera, a ver si puedo tirar para adelante".

Por último, Mir dio su pronóstico en cuanto a cuál sería un buen resultado para mañana.

"Mañana un podio sería un buen resultado, quizá tercero".