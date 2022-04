Mir: "Miller ha sido muy optimista tratando de adelantarme"

Cargar el reproductor de audio

Portimao.- Joan Mir había protagonizado un fin de semana impecable y, por primera vez desde que está en MotoGP, había logrado clasificar el segundo en parrilla, aprovechando la salida para colocarse primero y liderar la carrera.

Todo parecía escrito para que el de Suzuki se llevara la primera victoria del año, pero desde muy pronto se vio que no tenía la velocidad para luchar con Fabio Quartararo. Incluso con el paso de las vueltas no pudo con Johann Zarco y en la parte final de la carrera Jack Miller intentó adelantarle luchando por la tercera posición, llevándose por delante el australiano al mallorquín.

"Estoy muy decepcionado, hoy salía a luchar por la victoria, lo hemos visto en la salida y durante todo el fin de semana. Es lo que quería. Pero cuando en la primera vuelta ya he empezado a tener problemas con la parte delantera de la moto ha sido muy difícil de gestionar, no he podido apretar ni una sola vuelta en carrera y eso la verdad que me ha condicionado todo. Tenía un problema con el tren delantero, la goma se quedaba blanda y caída de rendimiento. Hay que ver bien que ha pasado”, explicó abatido el de Suzuki.

"Hemos decidido poner la misma goma que el año pasado y con una moto que en teoría va mejor el ritmo ha sido medio segundo más lento por vuelta. Algo grande hay, debemos ver que ha pasado y por qué no ha trabajado ese neumático. Una lástima salir con cero puntos con lo prometedor que era el fin de semana”.

"No creo que haya sido una goma defectuosa, simplemente que no hemos hecho trabajar la goma bien, supongo que por puesta a punto".

Mir no quiso hacer sangre con la acción en la que Miller, con el que ha tenido rencillas en el pasado, le tiró al suelo.

"Frenando recto él no tenía tantos problemas, era cuando inclinaba la moto. Cuando he visto que me pasaba no tenía claro si iba a entrar, he visto que se colaba pero yo ya estaba dentro de la curva, he soltado frenos pero no he podido esquivarle. Bueno, ha sido un poco optimista en ese adelantamiento, se me ha llevado por delante y es una lástima, pero son errores que yo también he tenido alguna vez, tomamos riesgos, son carreras y puede pasar".

"Espero que aprenda de lo que ha pasado hoy y que no suceda en un futuro. Al principio he reaccionado aplaudiéndole irónicamente, pero cuando he visto que se ha hecho daño me he preocupado por su estado y he ido a ver cómo estaba".

Lo sucedido con Mir ha contrastado con la carrera de Alex Rins, remontando de la antepenúltima posición a la cuarta, sin tantos problemas de puesta a punto, le pidieron al mallorquín si la parte técnica de Rins funciona mejor que la suya.

"No te sé contestar a esta pregunta", zanjó el tema Mir.