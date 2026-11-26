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MotoGP GP de Valencia

Mir: "Sabemos qué tengo, sabemos lo que pasa y el tratamiento para estar mejor"

Joan Mir reaparecerá este fin de semana tras perderse siete de los últimos ocho grandes premios debido a una dolencia que le provoca mareos y pérdida parcial de la visión.

Germán Garcia Casanova

Editado: 26 nov 2026, 15:24

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Joan Mir, Honda HRC

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El piloto del equipo oficial Honda causó baja tras el GP de San Marino por una enfermedad que, en ese momento, no se pudo concretar y que acabó derivando en un problema relacionado con el corazón, que le causaba mareos y perdida parcial de la visión, sobre todo en situaciones de estrés elevado.

Recuerda:

Tras reaparecer en Malasia tras varias carreras fuera, Joan Mir volvió a ponerse en manos de los doctores para seguir con su recuperación, y no corrió en Qatar y Portimao. Este viernes saldrá al manillar de la Honda por última vez, en la que será también el último gran premio de la temporada.

"He seguido trabajando con los médicos, haciendo los ejercicios y el tratamiento que me ayudó a poder correr mejor en Malasia. Luego, vimos que todavía había alguna rama de la recuperación que nos falta, que es cuando hay mucho estrés durante la carrera, cuando me suben mucho las pulsaciones", explicó.

"Tuve otra vez un episodio con el tema de la visión y a partir de aquí me he seguido tratando de la misma manera. Hemos descartado otras vías médicas de las que podía venir este problema. Sabemos lo que es, sabemos lo que pasa y sabemos el tratamiento que estoy siguiendo, y que estamos mejor", añadió.

"Yo me encuentro bien, si estoy aquí es porque estoy al 100% y tengo ganas de hacerlo bien", subrayó, descartando cualquier especulación sobre el futuro. "Creo que estoy al cien por cien, y si no lo estoy ahora, en febrero lo estaré, porque lo único que necesito es tiempo".

Para Mir era importante volver a tocar la moto antes del invierno. "Sí, y no solo para eso. Creo que era muy importante venir a Valencia, porque está claro que cerramos una etapa con Honda. Han sido cuatro años con más momentos complicados que buenos, pero con momentos buenos también", recordó.

"Buenos resultados que, cuando los tienes, saben el doble de bien. Y la verdad es que por una parte será emotivo porque cerramos esta etapa, y está claro que el martes empieza una, también muy ilusionante. Así que a ver qué tal", confirmando que se subirá a la Ducati de Gresini.

"Está claro que el año que viene tenemos un reto por delante muy bonito. Pero antes también tenemos que acabar aquí. Al final, también Honda en esta última fase, en esta última etapa, me han dado todas las facilidades para poder recuperarme de la mejor manera. Esto les honra mucho y la verdad es que también se merecen que acabemos esta etapa de una buena manera".

"Está claro que no he vivido la mejor etapa del año, no voy a mentir. Pero ha sido más una etapa profesional que al final, lo bueno es que tengo un buen entorno familiar y en casa me han ayudado de todas las maneras. También [ha servido para] descartar, hemos hecho un montón de pruebas para ver cómo podíamos mejorar todo lo que estaba pasando con el tema de la visión, de dónde venía".

"Hemos trabajado bien, hemos trabajado fuerte, pero ha sido una etapa... A mí lo que me gusta es correr carreras, no estar de médicos", dijo Mir antes de confirmar que "se pospuso un poco mi vuelta porque tenía una prueba ayer para descartar ningún problema cardiológico", tranquilizó.

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