Mir: "Zarco lo hizo espectacular en Indonesia, y es un incentivo, pero acabó noveno"

Honda viene de un Gran Premio de Indonesia positivo, especialmente para su equipo satélite, el Team LCR, y sobre todo para su piloto estrella, Johann Zarco. El domingo, en una carrera larga de eliminación, en la que solamente acabaron 12 pilotos, el francés consiguió una buena novena posición que le 'disparó' en la general entre los pilotos de la fábrica asiática, al posicionarse 17º con 31 puntos.

El galo está justo por delante de su compañero de garaje, Takaaki Nakagami, con seis tantos menos (25). Y algo más lejos quedan ya los pilotos del equipo Repsol, con Joan Mir vigésimo con 20 puntos, y Luca Marini 24º con cinco. La punta de lanza de la escudería oficial, el mallorquín, llega a la cita de casa de la marca del ala dorada con ganas de poder cuadrarlo todo para seguir con la tónica positiva, y continuar acercándose a las posiciones intermedias.

Honda vive más cambios en su llegada a Motegi: MotoGP Honda traslada a Kawauchi, su director técnico, al equipo de pruebas

"Este siempre ha sido como un gran premio de casa, siempre que he venido aquí ha sido con marcas japonesas, menos el primer año de Moto3", empezó diciendo Mir este jueves a los medios en Motegi, de cara a un finde especial para él. "Siempre me he sentido muy querido aquí. Tengo ganas de juntar lo que trajeron en el test de Misano, que allí luego pudimos hacer una buena carrera. En Mandalika no pudimos cuadrar un buen fin de semana, por unos problemas que tuvimos. Y este es un buen circuito para conseguirlo, y ver si nos podemos acercar a las posiciones de grupo".

Tras ello, el campeón del mundo de 2020 bromeó entre risas ("es curioso, en Misano no me decíais esto") cuando le preguntaron sobre si la actuación de Zarco en Lombok era un aliciente para él, aunque aprovechó para dejar claro que aún no es un resultado lo suficientemente bueno para HRC: "Los cuatro pilotos somos oficiales. Cuando llega una pieza, no sé si somos los primeros en probarla muchas veces, no tiene por qué. Zarco hizo una buena carrera en Mandalika, y un buen fin de semana. Y es un incentivo total. Tener a alguien que cuadra un finde así está muy bien. Pero haciéndolo espectacular, acabamos novenos, y se cayó mucha gente. No es donde queremos estar, pero es un primer paso".

"Creo que aquí podemos hacer algo bueno. Zarco y Nakagami están siendo muy, muy fuertes, y eso hace que los pilotos oficiales también tengamos que apretar. Los pilotos hablamos entre nosotros en los eventos. Los meetings los hacen los jefes técnicos de cada piloto, no sé si cada día, y exponen un poco los problemas que vamos teniendo cada uno y cómo los van solucionando", siguió.

En cuanto a mirar y comparar los datos entre pilotos, una práctica cada vez más extendida en MotoGP, el #36 explica que puede ser positivo, aunque en la situación en la que se encuentra Honda, las prioridades son otras: "En Ducati se han hecho fuertes porque pueden comparar entre muchos pilotos. Nosotros, con los cuatro que somos, tenemos que hacer también estas cosas para que nuestro nivel suba. Y claro, lo miramos todo. Pero hay un momento en que dices, 'tengo unos problemas', y sales a pista y, cuando vuelves a boxes, sabes que si te los solucionan, podrás llevar la moto de una manera y que ahora mismo no estás pilotando bien en consecuencia de eso".

"Así que muchas veces tampoco le haces mucho caso a los datos, a no ser que no estés teniendo problemas y realmente otro piloto esté siendo más rápido que tú, ahí es cuando lo miras. Pero nosotros, en la situación que estamos, a veces lo miramos y a veces no", continuó.

Por último, sobre si la RC213V tendrá algo más en Motegi al ser una pista más conocida y tratada por Honda, Mir no piensa que eso vaya a tener una importancia especial: "Aquí, rueda siempre un piloto japonés. Y antes de que lo pruebe Stefan Bradl, lo prueba él. Y prueba que dure, que funcione. Pero no van a probar la electrónica, y buscar ese último segundo, que al final es lo que probamos nosotros. No creo que eso aquí tenga relevancia", finalizó.