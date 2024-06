Mir: "La prioridad es seguir con Honda, mi historia aquí aún no ha terminado"

El campeón del mundo de 2020 seguirá las dos próximas temporadas en Honda, como ya anunció Motorsport.com hace unos días, por más que Joan Mir siguió lanzando balones fuera este jueves en la previa del Gran Premio de los Países Bajos, que se celebra este fin de semana en el legendario circuito de Assen.

"La prioridad es la de seguir con Honda, desde hace un año o así", dijo Mir cuando le preguntaron sobre la renovación con el fabricante de Tokio. "Fiché por Honda en el peor momento de la historia de la marca", recordó su firma con HRC en abril de 2022, cuando aún era piloto de Suzuki.

"Creo que mi historia con Honda aún no ha terminado. Así que si me voy de Honda tendré la sensación de que he fallado", dejó claro el mallorquín, que solo tiene 26 años pese a acumular una gran experiencia ya en la clase reina.

Aunque Mir desearía haber tenido mejoras y avances en el desarrollo de la RC213V antes de haber tomado la decisión de seguir en el proyecto, es consciente de que eso entraña riesgos. "Es evidente, claro que me gustaría ver si las mejoras funcionan antes de renovar, pero esto es MotoGP, y si esperas te quedas fuera", dice, consciente de que la parrilla de 2025 se está completando a mucha velocidad.

Además de las condiciones económicas que Honda mantiene a Mir, a las que no puede llegar ningún equipo de MotoGP con plazas libres, el mallorquín vio señales positivas en los tests de Jerez, cuando le dijo a Honda que debían abandonar el camino de desarrollo de ese momento por el que él consideraba el adecuado. Le hicieron caso y eso convencido al piloto.

Sin embargo, ese desarrollo ha sufrido un ligero parón y no acaban de llegar novedades, y al compararse con la velocidad a la que trabaja Yamaha, lo hace más preocupante. "Si tuviéramos piezas nuevas haríamos tests, como lo hace Yamaha. No necesitamos rodar para hacer puesta a punto. No espero que vayamos muy para adelante. Creo que en septiembre tendremos cosas importantes", informó.

"Creo que lo que viene será mejor. Estoy seguro de que estaremos cerca. Esta temporada no hemos tenido mucha suerte porque el motor que se eligió nos ha ralentizado", zanjó el mallorquín.