Mir: "Había que sacar los dientes y morir con las botas puestas"

Joan Mir consiguió este domingo en Brno uno de los resultados más satisfactorios de su temporada 2026. Tras unas primeras carreras en la que no le han faltado las caídas y los problemas, el campeón del mundo de 2020 salió del Gran Premio de la República Checa con su segundo mejor resultado del curso, una quinta posición.

La carrera: MotoGP Marc Márquez logra una victoria de campeonato del mundo en Brno

El planteamiento del mallorquín, arriesgado, comenzó desde antes de la salida. Y es que mientras todos los pilotos optaban por un neumático medio trasero, él se la jugó con el blando, una opción arriesgado dado el tremendo calor que subía del asfalto de Brno (más de 50 ºC), pero que el sábado en la sprint ya se había confirmado como la opción ganadora, a la mitad de vueltas, pero sin un excesivo desgaste.

Así, Mir aprovechó el empuje inicial de la goma para remontar posiciones y colocarse sexto. En las últimas vueltas, el mallorquín llegó a ofrecer un bonito duelo con Pedro Acosta, que perdió fuelle con el paso de las vueltas, visiblemente por algo mecánico, antes de que el murciano tuviera que retirarse. Con todo, el #36 sacó un Top 5 muy meritorio, por encima de las posibilidades de la RC213V según él, que le hizo estar muy contento.

"La verdad es que un día para estar contentos. Porque he podido pilotar la moto como sé, como me gusta, y normalmente, cuando puedo hacer eso, se traduce bien rápido. No hay más", empezó valorando a los medios, entre los que estaba Motorsport.com. "El equipo ha hecho un buen trabajo, me han puesto una moto con la que he podido atacar hoy y con la que me he sentido a gusto. Está claro que no tenemos el paquete para luchar para hacer nada más que lo que hemos hecho hoy, pero también nos ha costado mucho llegar a poder hacer estos resultados".

"Y más en condiciones como la de hoy. Todo patinaba, era muy fácil irse al suelo, como ayer vimos en la sprint, y hemos sacado seguramente más de lo que había. Así que días como hoy hay que celebrarlos".



"Ha sido una carrera para ir de menos a más. He podido empezar con confianza, que ecuando hago unas primeras vueltas como la de hoy, veo que puede acabar bien, porque he podido pilotar con confianza, hemos pasado a gente que lleva motos mejores que la nuestra, y eso te da confianza, es importante", siguió.

Joan Mir, Honda HRC Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El español explicó después su apuesta de neumático: "En cuanto a la goma, el que ha ganado iba con el medio, esa dirección seguramente era la adecuada, pero para mi estilo, el blando funciona bien. No sé si os acordáis, pero Marc Márquez esto lo hacía mucho: cuando prácticamente toda la parrilla iba con el medio, muchas veces iba con el blando. Es algo que hoy también me ha ayudado a tomar esa decisión. En Montmeló también fue así. Con el medio me cuesta más porque entro muy fuerte en curva, patino más entrando, y luego a la hora de levantar no hay agarre ni con el blando ni con el medio. Entonces, prefiero tener mejores sensaciones en esa entrada, que es un punto fuerte de mi pilotaje. Luego, en las dos últimas vueltas estaba sobreviviendo como podía, pero todos lo estaban haciendo también".

También se centró en su pelea con Pedro Acosta: "Ha sido muy guay, me lo he pasado bien. Ayer creo que lo comenté, no me motivaba estar peleando con otra gente, y lógicamente era un momento para llevar la moto al box. Hoy, cuando me veía peleando con estos dos, decía, 'hoy los dientes los sacaremos, no sé dónde acabaremos, pero moriremos con las botas puestas'. Y es un pocola filosofía que estoy intentando seguir este año. En las primeras carreras me tocó la parte amarga, digamos, y ahora parece que estamos volviendo a encarrilar las cosas, y que poco a poco van saliendo esos resultados por etapas".

Por último, cuestionado sobre si este resultado es un espaldarazo, Mir contestó: "Llevándolo al ciclismo sería que yo no voy a buscar la gran vuelta, voy más a por etapas. Mi campeonato se traduce un poco en eso, en ir a buscar la etapa. Seguramente no tenemos el equipo como para luchar por una gran vuelta ahora mismo, o la moto, como quieras llamarlo, pero sí que podemos disputar alguna carrera, y ha sido un poco así".

"Lógicamente no es mi estilo, a mí me gusta encontrar constancia siempre, en todos los fines de semana, pero, lógicamente, aquí ha ido bien, Brno es una pista que tiene un poco más de grip, eso nos ayuda un poco más. Veremos cómo va en Assen, pero lógicamente no tenemos el paquete como para hacerlo bien en todas las carreras, me gustaría encontrarlo. El poder estar siempre en estas condiciones sería una muy buena noticia", cerró.