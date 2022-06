Mir: "Ha saltado el airbag porque se ha pensado que me caía"

Cargar el reproductor de audio

El mallorquín lleva tres grandes premios consecutivos quedándose fuera de la eliminatoria decisiva de la cronometrada, la que configura los doce primeros puestos de la parrilla.

En Assen arrancará el 14º, desde la quinta línea, y con mucho trabajo por delante si quiere que este domingo sea el punto de inflexión que le permita romper la dinámica negativa en la que navegan, tanto él como Suzuki, en general, desde que la marca de Hamamatsu anunció que esta temporada será la última en que compita en MotoGP.

Mir fue uno de los pilotos que se vieron perjudicados por la serie de banderas amarillas que se mostraron en los últimos instantes de la tercera sesión de ensayos libre, y que hicieron que sus últimos giros no contabilizaran.

Eso le llevó a tener que jugarse el pase a la Q2, pero la falta de estabilidad de su GSX-RR, y una caída como consecuencia de ello, le impidieron clasificarse para la eliminatoria definitiva.

"Los últimos momentos del tercer libre fueron un caos por culpa de las banderas amarillas. Luego me caí en la Q1 e intenté volver a salir. Hay que mejorar", resumió Mir, que sigue en busca del primer podio de la temporada.

"Me saltó el airbag en el segundo sector, y eso es porque me falta estabilidad en las curvas rápidas. El problema creo que viene de la parte de atrás de la moto. Pero no estamos bien, y en ningún caso podría estar peleando por las dos primeras filas. En ese caso, salir desde la tercera línea, la cuarta o la quinta, apenas cambia", ahondó el balear, que sigue sin desvelar dónde correrá el curso que viene, por más que todo el paddock da por descontado que lo hará enfundado en el mono del equipo Repsol Honda.

Sobre el fichaje por Aprilia de José Manuel Cazeaux, ingeniero de pista de Alex Rins, y cómo pueden afectar este tipo de movimientos a los resultados de Suzuki en lo que resta de temporada, el campeón del mundo de 2020 entiende como normal que todos los miembros de Suzuki busquen asegurarse el futuro: "Hay que buscarse la vida, cada uno tiene que mirar por lo suyo". Al mismo tiempo, el corredor de Palma quiere pensar que este tipo de operaciones no harán que la tropa pierda el foco.

"Es una situación complicada, pero los técnicos son profesionales y tienen que permanecer concentrados hasta la última carrera", remachó Mir.