Miller: "No le guardo rencor a nadie, quiero salir por la puerta grande"

Jack Miller dará el salto al equipo de fábrica de KTM con un acuerdo que tendrá validez durante 2023 y 2024. De esta manera, el piloto australiano pone fin a una historia con Ducati de 5 años, cursos en los que ha compartido muchos de sus mejores momentos sobre dos ruedas.

La salida del piloto de 27 años acelera la búsqueda de un nuevo contrato en el interior del garaje de rojo, ya que el movimiento por parte de la fábrica austriaca deja un asiento libre en el equipo oficial de Ducati.

"Me siento muy feliz de haber conseguido la plaza en KTM y poder estar dos años más aquí", expresó Miller en el primer encuentro tras el comunicado oficial. "Estoy muy contento con lo que me espera. Esta es una gran oportunidad para mí, cambiaré de aires y probaré algo distinto".

Iniciar un nuevo camino en KTM no ha sido un camino de rosas para el piloto procedente de Australia, que tuvo que pensar muy bien su decisión antes de formalizar su marcha.

"No le guardo rencor a nadie, yo trato siempre de salir por la puerta grande. La decisión estuvo influenciada por tener conocimientos acerca de la estructura que tienen en KTM. Estaba sopesando las opciones y, con la edad que tengo ahora mismo, 27 años, siento que he hecho mucho, pero me queda más por entregar. Estaba barajando mis opciones y no tomé la decisión de forma precipitada".

Sin embargo, Miller continuará formando parte del box italiano como piloto activo en Ducati hasta finales de año. Esto significa que, durante doce carreras, el australiano dará lo mejor de sí para luchar por los puntos con Pecco Bagnaia como compañero de garaje.

"Tenemos carreras por delante, así que voy a ser piloto de Ducati hasta entonces, aunque el cambio será muy positivo. Antes de que se lanzase el anuncio, fui a hablar con el equipo y les expliqué lo que iba a ocurrir y en qué punto estábamos. Ha sido emocionante, porque llevar los colores rojos de Ducati es algo que deseaba durante mucho tiempo y tener que dejarlo atrás es emotivo".

A pesar de no lograr esconder su ilusión por comenzar un nuevo camino en MotoGP, el piloto australiano se deshizo en elogios al hablar de los de Borgo Panigale durante la rueda de prensa de la décima cita del año.

"He estado en Ducati bastante tiempo. He tenido una experiencia estupenda. Hemos hecho buenas carreras, con altibajos, pero me siento muy agradecido. Por todo lo que me han enseñado este tiempo. Ha sido algo fantástico y no lo cambiaria en absoluto. Es un proyecto sólido con un montón de personas ansiosas de tener buenos resultados".

De esta manera, el australiano se centra en completar un fin de semana positivo para Ducati, especialmente tras aterrizar en un circuito que no es del todo favorable para la fábrica italiana.

Para perseguir este objetivo, Ducati pondrá en práctica lo recogido en los test, disputados la semana pasada en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

"En Barcelona probamos cosas en los test y no pudo haber mejor momento para hacerlo. Habíamos tenido los test de invierno y había estado trabajando. El lunes tuvimos mucha más goma en la pista, pero aun así pudimos avanzar y jugamos con la geometría y la posición sobre la moto. Considero que fue un test con mucho éxito. Normalmente odio los test, pero este me encantó", concluyó el australiano.