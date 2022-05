Miller: "¿Futuro? Bastianini ha ganado tres carrera y es italiano, ahí lo tienes"

Cargar el reproductor de audio

En medio de la lucha de tres pilotos por el puesto de compañero de Pecco Bagnaia en el equipo oficial Ducati la próxima temporada, su actual vecino de garaje reconoció este domingo, tras acabar segundo en Le Mans, que lo más lógico es qu sea Enea Bastianini el que se lleve el puesto. Durante la rueda de prensa post carrera, en la que Bastianini logró el tercer triunfo del año, le preguntaron por la cuestión a Miller.

"¿Qué quieres que te diga?, si sumas dos más dos, él ha ganado tres carreras, está pilotando muy bien y es italiano, con eso te lo digo todo", dejó clara su lógica.

Miller fue el único piloto de los que estuvieron luchando por el podio con neumático blando delantero.

"Sin duda hemos conseguido sorprender a algunas personas, la gente se extrañaba de que llevara el blando delantero, entendí que debía llevar el blando, me permitía saber dónde podía apretar, sabía cual era mi ritmo, llegué a la parte delantera y tuve una salida de ensueño".

"En la curva 1 todo estaba muy justo, perdí un poco en la primera vuelta cuando llegó Rins, no sabía que estaba pasando y me pasó una Suzuki, me asusté, pero vi que se había salido y estaba tratando de hacer lo posible para no chocar con el resto, y hay que agradecerle el esfuerzo".

"Tenía un poco de dejavú en esa zona, no tenía más guardado en la chistera, he dado al máximo", resumió su carrera el australiano, que llegó a ir primero, pero le pasó Pecco Bagnaia que al final se cayó y le dejó el segundo puesto en bandeja.

"Pecco [Bagnaia] es muy fuerte en la gestión de los neumáticos, pero al final tuvo un pequeño problema y vi que le iba a costar con el tren delantero, yo llevaba 12 vueltas sufriendo con la goma de delante. Al principio él tenía el ritmo, le dejé pasar y no quise molestarle, quería escaparse, imprimió un buen ritmo pero tenía dificultades en el flanco derecho, en la 8 y la última curva".

"Cuando llegó Enea [Bastianini] me pasó y vi la pelea con Pecco, que se salió empujando a tope con Enea, hubiera sido un triplete maravilloso de Ducati 1-2-3, pero no pudo ser", se lamentó.

Miller, australiano, siempre celebra sus podios bebiendo el cava en su bota, algo que esta vez no pudo hacer.

"He sentido mucho el apoyo de los aficionados, lo he pasado fantástico este fin de semana en Le Mans, por eso al final les he tirado los guantes y las botas. Eso hizo que tuviera que beber el prosecco de la bota de Enea [Bastianini] y la verdad que no fue agradable", dijo entre risas.