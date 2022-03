Raúl Fernández: "Es difícil verse el último cuando vienes de ganar en Moto2"

Cargar el reproductor de audio

Mandalika.- El español del equipo Tech3 fue una de las sorpresas de la pretemporada, por la velocidad exhibida encima de la KTM. Sobre todo, en Sepang, donde pudo exprimir al máximo el tiempo en pista, dada su condición de recién llegado a la categoría de las motos pesadas.

En Indonesia la cosa se torció: los problemas del estado de la pista en la primera jornada se combinaron con una dura caída en la segunda, en la que se golpeó fuertemente la cabeza. El tercer día, Raul Fernández trató de volver a subirse a la moto, pero los mareos y las malas sensaciones no desaparecieron, sino que se agudizaron a altas velocidades.

En Losail, Fernández cruzó la meta el último, a 42 segundos de Enea Bastianini, el ganador, tras rodar durante toda la carrera junto al resto de novatos, que terminaron inmediatamente delante de él.

"El de Qatar fue el fin de semana más difícil de mi vida; espero terminar mejor aquí. Los novatos no tenemos mucha experiencia y por eso rodamos juntos", comentó Fernández, ya desde Mandalika.

"Aquí, en pretemporada fui rápido y estuve mucho más cerca de Oliveira y Binder. El objetivo es reducir la diferencia con ellos y, si puedo, terminar delante”, añadió el madrileño, que reconoció como un error haberse fijado demasiado en los corredores de fábrica, que tienen mucha más experiencia que él".

Especialmente en el caso de Binder, que finalizó el segundo, a solo tres décimas de Bastianini. "Brad lleva ya varios años en MotoGP, y seguramente eso fue el error de Qatar", subrayó el #25, que no esconde el batacazo que supone para él verse en la cola del pelotón, meses después de estar ganando carreras en Moto2.

"Es difícil verse el último cuando llegas de ganar carreras en Moto2, pero toca seguir luchando. Antes de Qatar no quise ponerme presión, y seguramente por eso mi mentalidad no cayó demasiado al verme tan atrás. Aquí hicimos el test, y si me veo en el último grupo puede que me afecte más", remachó Fernández.