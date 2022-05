Pol Espargaró: "Llevamos una moto que no debería funcionar, pero funciona"

Cargar el reproductor de audio

El fogonazo protagonizado por Pol Espargaró en el FP1 del viernes no tuvo continuidad por la tarde, cuando el de Honda solo pudo ser 13º, justo por delante de Marc Márquez, su compañero de equipo, que ahora mismo está provisionalmente fuera de la Q2 del Gran Premio de Francia, que se celebra este sábado.

Espargaró pasó de dominar por primera vez una sesión en seco esta temporada, a terminar 13º.

"Por la tarde he montado el neumático nuevo (para atacar el tiempo) y de cinco vueltas, cuatro han sido canceladas con bandera amarilla y la última, que es en la que podía haber mejorado, he cometido un error, venía un par de décimas por debajo del tiempo, pero estamos teniendo un problema para parar la moto y en la curva 8, que es la frenada más fuerte del circuito, me he ido largo".

"El potencial es alto yendo muy al límite y jugándome el tipo para hacer una buena, pero si mañana sale podremos clasificar bien, si no tocará pasar por la Q1 o estar más atrás en la salida", se resignó Pol.

Por la tarde, el grueso de las Honda terminó fuera de las doce primeras posiciones, por lo que las ligeras mejoras encontradas en el test de Jerez no parece que hayan confirmado en Le Mans.

"Llevamos bastantes carreras atrás, no es nada nuevo. Creo que terminando bien la vuelta que estaba haciendo se podría haber acabado entre los cinco primeros, pero no pude cerrarla porque la moto no es cómoda para hacerlo, por eso se ha caído Alex Márquez y no pasa de los quince primeros en ningún entrenamiento, por eso le cuesta también a Taka (Takaaki Nakagami) o Marc está bastante atrás y luego solventa persiguiendo a alguien el sábado, y eso es un detalle importante".

"Estamos viendo en las últimas carreras que Marc va pegado a todo el mundo y eso no es normal. Cuando él es rápido no le hace falta ir detrás de nadie, recuerdo que cuando estaba en KTM era yo quien intentaba buscar su rueda, pero ahora no es así, y eso quiere decir que no estamos en nuestro mejor momento".

Respecto a las mejoras del test, Pol dijo que han cambiado sustancialmente la configuración de la moto.

"Estamos utilizando una moto muy distinta en cuanto a setup de medidas y alturas respecto a la carrera de Jerez, y es una moto que dentro de los parámetros de Honda no debería estar funcionando, por las mediciones que tienen, pero aun así funciona. En el test de Jerez nos fue bastante bien y aquí estoy siendo la Honda más rápida".

"Funciona, no sabemos por qué y son de esas cosas que no entendemos el motivo. Probamos una moto que no debería funcionar, pero funciona. Por la mañana estaba un poco al límite, pero podía pararla, pero con un neumático trasero nuevo, por la tarde, ya no soy capaz de pararla en el mismo sitio. Son esas cosas que no acabamos de entender y por eso no avanzamos en la dirección que queremos", zanjó el chico de Granollers.