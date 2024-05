Morbidelli y su lío con Aleix: "Es difícil saber qué adelantamientos se pueden hacer"

Un fin de semana de crecimiento: así definió Franco Morbidelli el Gran Premio de Francia del pasado fin de semana, quinta prueba de la temporada 2024 de MotoGP, en la que consiguió su mejor resultado como piloto de Pramac. El piloto italiano empieza a conocer poco a poco la Desmosedici GP24 y, tras clasificarse de forma directa a la Q2 y ser noveno en la parrilla de salida, en la carrera del domingo fue capaz de ganar algunas plazas y cruzar la meta en séptima posición.

La prueba fue de infarto, no solo por lo que pasó delante entre Jorge Martín, Marc Márquez y Pecco Bagnaia por la victoria, sino porque tampoco faltó la acción detrás. El propio Morbidelli protagonizó un duelo por posición con Aleix Espargaró en la última vuelta, con el piloto de Aprilia terminando fuera de pista y protestando por la conducta del romano, tal y como mostró MotoGP en sus redes sociales. Sin embargo, Morbidelli quiso destacar la importancia de los duelos en la categoría reina y, sobre todo, que en la batalla ambos no llegaron a tocarse.

"He pasado a Aleix en la última curva, he visto un hueco y me he tirado. Ha sido suficiente. A él no le ha gustado tanto, pero no nos hemos tocado. No ha habido nada. Últimamente es muy difícil entender qué adelantamientos se pueden hacer y cuáles no. En mi opinión, una pasada en la que no te tocas se puede hacer y, en cualquier caso, este es un deporte en el que puede haber contacto durante un adelantamiento", opinó el #21.

"A veces te puedes tocar, pero si nadie acaba en el suelo... No sé, el tema de los adelantamientos es muy interesante y lo tienen que seguir muy de cerca, sobre todo los comisarios. En mi opinión, su punto de vista actual es bastante correcto, y lo comparto. En cualquier caso, el contacto entre Aleix y yo no se produjo", siguió.

Más allá de ese incidente, Morbidelli destacó que acabó contento tras seguir encontrando buenas sensaciones con su nueva moto, después de no haber tenido pretemporada por su lesión, aunque cree que sus salidas son un aspecto a mejorar: "Tenemos que estar satisfechos con esta carrera, especialmente con la velocidad que hemos tenido, que ha sido suficiente para remontar y recuperarnos de otra mala salida en la que he perdido muchas posiciones. Sin embargo, estamos centrados en solucionar este problema en la salida. Esperamos llegar lo antes posible, ese es nuestro objetivo y tenemos lo necesario para meternos en la lucha".

Así, el italo-brasileño sigue familiarizándose con su nueva máquina, pero mantiene que todavía hay algunos aspectos que mejorar para poder volver a luchar por las primeras posiciones: "Desgraciadamente, todavía me falta algo de [explosividad], sobre todo en la primera vuelta, para estar en el ritmo de los demás. También me cuesta un poco más en los entrenamientos. No se trata sólo de la salida, sino también de las primeras vueltas", finalizó.