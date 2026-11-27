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Aldeguer: "Me esperaba un poco lo de Márquez; y obviamente su marcha a mí me abre una puerta"

Fermín Aldeguer explica que en parte no le ha pillado de sorpresa la retirada de Marc Márquez, y tiene claro que su marcha es una oportunidad para él de sustituirle, aunque no quiere pensarlo en exceso.

Germán Garcia Casanova

Editado: 27 nov 2026, 17:33

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Fermín Aldeguer, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Fermín Aldeguer puede ser uno de los grandes afectados por la retirada de Marc Márquez, anunciada por el diez veces campeón del mundo este viernes, justo antes de que dieran comienzo los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de la Comunitat Valenciana en el circuito de Cheste.

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El #93 lo deja lastrado por el físico, y por una visión doble que le volvió, hasta en dos ocasiones, tras lesionarse de nuevo el hombro en Indonesia en el curso pasado. Su marcha deja libre, ante todo, el asiento más apetecible de la parrilla, el que debía ocupar al lado de Pedro Acosta.

Motorsport.com entiende que Ducati echará mano de uno los pilotos de sus equipos satélite para paliar la ausencia del multicampeón de Cervera, y que Aldeguer es la primera opción en la lista de la casa de Borgo Panigale, para formar un garaje enteramente murciano de cara a 2027.

Lo primero que le preguntaron a Aldeguer cuando se bajó de la moto este viernes es por las posibilidades de que forme equipo con Acosta el próximo curso: "No lo sé. Yo lo que sé es que tengo contrato, y que mi objetivo este fin de semana es hacerlo bien. A partir de ahí, el trabajo es de otros", dijo a los medios, entre los que se encontraba Motorsport.com.

Preguntado sobre si se esperaba la retirada de Márquez, comentó: "Me ha sorprendido. ¿Esperármelo? Un poco. Al final, nosotros nos vamos viendo, vamos hablando de vez en cuando... Y, obviamente, se nota que le ha costado con la parte física durante la temporada. Creo que el año que viene era uno de los retos más grandes que se podía poner a sí mismo, con moto nueva, neumáticos nuevos..."

"Para eso, como ya había hablado con él, hay que buscar límites, hay que caerse, lo mismo te haces daño, y yo creo que él no está ya en ese momento, de pasar por ahí. Es el mejor modo de retirarse, siendo campeón del mundo".

Fermín Aldeguer, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sobre si le pesa más la retirada de Márquez o el hecho de que pueda presentársele una oportunidad de ir al equipo oficial de Ducati, indicó: "Obviamente, que Marc se vaya, a mí me abre una puerta a seguir creciendo más y la oportunidad de entrar ahí. Pero este es un mundo muy egoísta, yo tengo que mirar por mí, y si tengo una oportunidad de crecer en la marca, lo prefiero. Estar estos dos años luchando con Marc ha sido un honor".

El de La Ñora afirmó que el 'shock' del adiós del #93 no le afectó en exceso, solo lo justo: "Me ha llevado pocas vueltas. Obviamente, cuando ha salido, ha sido difícil contenerse. Porque te pilla ahí, antes de salir, un poco de sopetón. Pero he intentado mantener la concentración, en lo que tenía que hacer. Este es un fin de semana importante. He salido a hacer mi trabajo, a dar el máximo de vueltas, y el 'feeling' ha sido bueno. Tenemos esa capacidad".

Aldeguer acabó octavo la Práctica. De cara a un objetivo para el fin de semana, contestó: "Viendo lo de hoy, respecto al resto no estamos tan lejos. Al final estamos a décima y media, no llega a dos, del segundo. Y estamos octavos. Con Marc la distancia sí es un poco más grande, pero tenemos su vuelta de referencia. Vamos a intentar aprender lo máximo que se pueda, copiar, y ya mañana, en función de la posición de parrilla, se puede tener un objetivo claro a nivel de resultados. Pero un Top 5 ya sería bueno".

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