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MotoGP GP de Qatar
Aldeguer, sobre el toque con Bagnaia: "Tampoco ha sido una acción súper loca"
Fermín Aldeguer protagonizó un toque que acabó en una brutal volada de Pecco Bagnaia, en la que se lesionó. El murciano, que fue sancionado, explica lo ocurrido.
Germán Garcia Casanova
Editado: 7 nov 2026, 19:11
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Fermín Aldeguer, Gresini Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Fermín Aldeguer ha sido uno de los desafortunados protagonistas de la carrera al sprint del Gran Premio de Qatar de MotoGP. Era la primera vuelta cuando, mientras intentaba pasar a Pedro Acosta, el de Gresini se pasó demasiado, tocando en la acción a Pecco Bagnaia, con un resultado muy espectacular y duro para el corredor italiano.
El de Ducati salió por los aires con una volada espectacular, que un giro más tarde obligó a parar la carrera con bandera roja. Bagnaia fue evacuado en camilla, consciente, y posteriormente se determinó que tenía una doble fractura en el pie derecho, que le impedirá correr la prueba larga del domingo.
La acción quedó bajo investigación por parte de los comisarios, y antes de la resalida se determinó que Aldeguer debía cumplir una Long Lap Penalty como castigo, lo que le llevó a terminar undécimo, fuera de los puntos, a poco más de un segundo de Iker Lecuona, noveno.
"Obviamente, si ves la caída, se ve súper espectacular, como algo fuera de lugar. Pero al final tampoco ha sido una acción súper loca, por así decirlo", empezó explicando Aldeguer a los pocos medios presentes en Qatar, entre ellos Motorsport.com. "Yo estaba intentando recuperar una posición con Pedro, que él ha salido mal de la curva 15, he visto una oportunidad de entrar en la última curva, pero claro, él al salir mal al final ha defendido su posición".
"Estábamos un poco más de la mitad de pista a la derecha, y sabemos que aquí en Qatar te sales de la línea y es un poco lotería. Entonces, bueno, no he podido frenar la moto como a mí me gustaría. Tampoco he frenado tan tarde, diría que incluso hemos frenado antes sabiendo lo que había. Pero claro, Pecco estaba girando con un radio mucho más abierto, preparando la salida, y ahí me lo he encontrado. He intentado mirar y evitar ese toque con la rueda delantera, ha ido muy de poco, pero le he dado. Lo primero de todo es pedir disculpas a Pecco, al equipo. Ya he pasado por el box, he intentado dejar lo más clara posible la acción. Después de eso, hoy teníamos que tener la cabeza baja y mañana a dar lo mejor", siguió.
Fermín Aldeguer, Gresini Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Preguntado sobre las sensaciones en el resto de la sprint, al volver de lesión, indicó: "Diría que muy bien. He salido bien, con mucho potencial, con bastante buenas sensaciones. Si no tampoco hubiese probado a adelantar a Pedro. Para la resalida, podíamos haber cambiado los neumáticos, haber puesto un blando nuevo, otro medio nuevo, pero sabiendo que tenía la doble Long Lap -no lo sabía en ese momento, pero sabía que algo iba a caer-, entonces era importante para mí dar las vueltas, quitarme eso de encima, y me venía bien de información para la carrera de mañana. Y aún así, cuando he cumplido la sanción, estaba en un ritmo bastante bueno para llevar un neumático con más vueltas que el resto. Nos quedamos con eso, y con que de los errores se aprende".
Volviendo a la acción, cuestionado sobre qué le dijeron en Ducati al ir a disculparse, respondió: "Bueno, al final, unos entienden que esto son carreras, cosas que pueden pasar, y otros se lo toman más personal. Pero yo lo único que puedo hacer es pedir perdón, intentar evitar esto en otras carreras. Pero unas veces lo haces tú y otras veces te lo hacen a ti".
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