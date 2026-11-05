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MotoGP GP de Qatar

Aldeguer: "Seguro que ha sido la lesión más tonta de mi vida"

Fermín Aldeguer volverá a la competición en el Gran Premio de Qatar de MotoGP tras lesionarse en Indonesia, la que considera "la más tonta" de su vida.

Germán Garcia Casanova

Editado: 5 nov 2026, 17:36

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Fermín Aldeguer, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Tras casi un mes parado, Fermín Aldeguer vuelve a la competición este fin de semana. El piloto español agravó un año ya de por sí marcado por las lesiones al sufrir una más en el Gran Premio de Indonesia, un daño que además se produjo en circunstancias muy estrambóticas.

Recuerda:

El murciano tenía muchas expectativas puestas en la cita de Mandalika, donde ganó en 2025 con una amplia ventaja. El fin de semana no resultó como esperaba, con cuatro caídas y una rotura de motor en su Ducati, incluso. Parecía que podría enderezar la situación de cara a la carrera del domingo, pero también acabó por los suelos.

Eso sí, la lesión no se produjo como tal en el accidente, sino por su reacción, al golpear la grava, como efecto de la rabia. Aldeguer se rompió la base del primer metacarpiano de la mano derecha, y como consecuencia no pudo viajar a Phillip Island y a Sepang. Aunque, en Qatar, ha recibido el visto bueno para competir durante todo el gran premio en Losail.

"Estoy bien. La verdad es que estar de vuelta siempre es mucho mejor que estar en casa. Está claro que tenemos que tomárnoslo con calma, ir paso a paso", empezó diciendo a los medios, entre los que estaba Motorsport.com. "Pero me encuentro bien, mucho mejor de la pierna, el dedo va evolucionando con los tiempos que toca, y eso es importante. Tuve exactamente una rotura del primer metacarpiano, que me tocó la base de la articulación. Por eso también ha tardado un pelín más".

Posteriormente, explicó su lesión: "Seguro que ha sido la más tonta de mi vida. 100 por 100. Al final, el de Indonesia era un fin de semana en el que yo tenía las expectativas muy altas, y pasó de todo en el gran premio, porque tuve cuatro caídas y una rotura de motor. El domingo, que parecía que ya había encontrado una configuración con la que iba cómodo y bien, [me caí]".

"Al final acabé sacando toda la rabia del fin de semana, y de un año que ha sido duro, con dos lesiones. Soy el primero que nunca se quiere hacer daño, y menos por una cosa así. Entonces es lo que hay, se aprende y a seguir".

Sobre qué espera en Qatar, el #54 comentó: "Voy sin expectativas. Para mí, ya estar aquí es un gran logro. A probar mañana, tampoco tengo un plan de reservar vueltas o demás. Voy a salir mañana, a fluir por así decirlo y a ver qué tal me encuentro. ¿Sobre la situación? Si estamos aquí es porque es seguro. Yo podía haberme quedado en mi casa, diciendo que no me encontraba bien, pero es mucho más importante estar aquí, demostrar que tenemos ganas, y seguir cogiendo ritmo. Además, que tengo la mano bien para estar aquí. Qatar va a ser la bomba", cerró, permitiéndose incluso una broma.

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