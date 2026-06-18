Aldeguer: "Brno es cuando mejor llego físicamente; estar en el test será una pequeña ventaja"

Se aproximan días ilusionantes para Fermín Aldeguer en Brno, a tenor de sus primeras palabras en pista, de este mismo jueves. El piloto español ya pintaba bien de cara a la carrera larga del pasado GP de Hungría, por el buen ritmo que tenía, pero desgraciadamente su actuación acabó en la primera curva, al verse involucrado sin quererlo en el accidente múltiple provocado por Jorge Martín.

Pero en la República Checa toca cambiar el chip, y Aldeguer tiene motivos para ello. Por un lado, el de Gresini confirmó a los medios, entre los que estaba Motorsport.com, que llega en su mejor momento en cuanto a físico después del accidente entrenando, en enero, que le obligó a perderse el comienzo del curso.

Y por otro, cabe resaltar que el de La Ñora será uno de los pocos titulares que pueda participar en el test del lunes, con las nuevas MotoGP de 2027, de 850cc, y con neumáticos Pirelli. El #54 se subirá a una de las Ducati, junto a Marc Márquez, habida cuenta de que ambos tienen contrato con la marca para el próximo año (aunque la renovación del vigente campeón aún no está anunciada), y de que Pecco Bagnaia no estará, puesto que en la próxima campaña vestirá los colores de Aprilia.

"La verdad es que Brno es la carrera a la que mejor llego físicamente", empezó diciendo Aldeguer. "El cuerpo respondió muy bien al fin de semana de Hungría, a la caída y a las dos carreras seguidas. Físicamente, es cuando mejor estoy; a nivel de dolor he podido hacer una semana de entrenamiento normal, así que estoy con ganas".

"También tengo ganas del test del lunes. La verdad es que cuando me dijeron que estaría me hizo ilusión. Pero primero hay que hacer la carrera, estar centrado en lo que hay, y obviamente [estar en el test] es una buena oportunidad de cara al próximo año. Ya que muchos pilotos no pueden probar la nueva moto, partes con una pequeña ventaja", siguió. "Si probásemos los nuevos neumáticos Pirelli en la moto actual, sería de una manera, pero probando una moto nueva, con otros neumáticos, empiezas de cero".

Fermín Aldeguer, Gresini Racing Foto de: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

Posteriormente, Aldeguer también comentó el regreso de su compañero de garaje, Alex Márquez, que vuelve tras lesionarse en el grave accidente que sufrió en Barcelona: "El tío está motivado. Ahora tiene que tomárselo con calma. Lo he visto más delgado, ahora pesa menos, y lo he visto blanco [entre risas], pero está bien".

Cuestionado sobre cómo se vuelve después de un accidente como el suyo, comentó: "Al final, para eso estamos aquí, para caerte, levantarte y volver. Es difícil al principio volver a coger la confianza, pero lo que marca la diferencia es cambiar el chip rápido, poder volver a tener rápidamente buen feeling, y espero que así sea para él".

Y por último, Aldeguer habló también de la situación de David Muñoz, piloto de Moto3 a quien visitó esta semana, lesionado en Hungría, y que tendrá que operarse de la pelvis después de haber pasado ya por 7 operaciones en la pierna: "Le vi jodido anímicamente, la verdad. Es muy guerrero, es un tío súper guerrero, que no se rinde. Le tenían que operar hoy, y ya estaba pensando en empezar la rehabilitación en 3 semanas o en 4, en un mes o lo que sea, ya moviendo la mano. Es un tío que no puede estar quieto, y rápidamente volverá, pero creo que es momento de que se lo tome con mucha calma, que cuando tenga que volver sea con las cosas muy claras, recuperado al 100%, y para volver a disfrutar encima de la moto", cerró.

Más de MotoGP: MotoGP KTM le pide a Acosta que pruebe la moto de 2027, aunque para entonces correrá con Ducati