Quartararo y la nueva Yamaha: "De momento no me siento mejor, pero hay potencial"

Se presenta una temporada 2024 de MotoGP de vital importancia para Fabio Quartararo. El piloto francés, campeón del mundo hace apenas tres años, ha visto en las últimas campañas cómo el bajón de rendimiento de la Yamaha ha lastrado sus opciones de volver a pelear por un título, por lo que no se cierra puertas de cara al futuro, ya que no quiere malgastar su talento.

Así, la marca de Iwata tiene el deber de dar un paso adelante este año, para lo que tendrá ayudas gracias al nuevo sistema de concesiones de la categoría reina, con el objetivo de convencer a su principal estrella. Tratará de hacerlo con una M1 que se presentó en sociedad este lunes, en Sepang, un día antes de que arranque el test de pretemporada para todos los pilotos de la parrilla.

Y es que hay que recordar que Quartararo y su nuevo compañero de garaje, Alex Rins, ya han podido empezar la pretemporada, puesto que estuvieron en el Shakedown previo, una de las ventajas de las concesiones. Allí, el 'Diablo' pudo probar las primeras novedades en la moto, sobre las cuales explicó sus sensaciones tras la presentación, un acto en el que estuvo presente Motorsport.com.

Quartararo comenzó hablando sobre el nuevo motor. Cree que ha mejorado, aunque hay que trabajar en él: "Creo, bueno, estoy seguro, de que es mejor, pero creo que tenemos que trabajar mucho en la electrónica para mejorar el carácter del motor, porque todavía es muy agresivo. Tenemos el potencial pero no lo estamos usando. Con la electrónica estamos un poco lejos, no sólo en el desarrollo del motor, sino que tenemos que encontrar la mejor electrónica para él y utilizarla en nuestra moto".

El de Niza fue preguntado sobre si habían sido útiles sus dos días de Shakedown, y su respuesta fue clara: "Desafortunadamente, no los utilizamos adecuadamente. Pero por supuesto que lo intentamos. Dimos 80 vueltas, es bastante. Hemos visto un poco nuestro camino, que se confirmó al 100 por 100. Básicamente, el primer día fue para probar cosas nuevas. No debe ser algo mejor, pero no debe ser peor, especialmente para el peso de la moto ha sido positivo. El segundo día nos costó un poco más porque teníamos algunas dificultades, [con] algunas piezas de la moto, pero creo que ya hemos hecho grandes pruebas durante estos dos días".

Así, Quartararo se centró, sobre todo, en el potencial que siente en la M1: "De momento no me siento mejor. Realmente, no. Siento que el potencial está ahí. No hicimos 'time attack', pero rodamos con neumáticos nuevos, empujamos al 100% y desde la vuelta 22, creo que en el día 1, hice 58.5, que ya es bastante rápido. Y ahora, durante estos tres días, tenemos que dar un paso adelante en el 'time attack', que creo que ya está en el plan, para ser mejores".

Al hilo del 'time attack', el #20 destacó la importancia de rodar rápido a una vuelta antes de llegar a las carreras: "Creo que lo más importante es el viernes por la tarde. Estar entre los 10 primeros en la FP2 de la tarde [supone] el 70 por ciento del trabajo hecho. Y luego, por supuesto, para la clasificación creo que tenemos que encontrar una solución. Creo que vamos a encontrarla".

Posteriormente, explicó la importancia de que la nueva Yamaha sea competitiva para su futuro en la firma nipona: "Tenemos que ser inteligentes, creo que estoy 100 por 100 centrado en el trabajo. Creo que Yamaha está haciendo un gran paso en comparación con los años anteriores. Así que por supuesto, para el futuro, para mi futuro, tendré que tomarme mi tiempo. Pero sí, creo que va a ser un paso muy importante".

Por último, Quartararo habló sobre los tests privados que podrá hacer en 2024 gracias a las concesiones: "Tendremos algunas pruebas, no sé exactamente cuántos días, pero por supuesto creo que, en cada día que tengamos, tenemos que conseguir el 100 por 100 de uso, tantas vueltas como sea posible y tantas cosas que podamos probar".

"No estamos haciendo tests sólo para dar vueltas. Estamos haciendo pruebas para mejorar e intentar volver a ganar. Esta es la razón por la que lo estamos haciendo. Esta es la razón por la que estoy concentrado al 100% en el trabajo. Y sí, tengo muchas ganas de volver", finalizó.