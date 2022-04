Quartararo se siente capaz de "hacerlo mucho mejor" en MotoGP

Cargar el reproductor de audio

Durante la primera sesión de libres en Portimao, el equipo Yamaha sufrió algunos problemas bajo la lluvia. Con su mejor representante en una 18ª posición, Fabio Quartararo no ha podido mejorar su tiempo en el segundo libre, a diferencia de Andrea Dovizioso y Franco Morbidelli.

El francés es 20º de la clasificación combinada antes de empezar la segunda día. Sin embargo, el vigente campeón no está tan preocupado, ya que cree que sus tiempos no reflejan su verdadero potencial.

"Cuando hay poco grip nosotros sufrimos mucho, y hoy mi posición es mala pero mis sensaciones no son tan malas", resumió Quartararo, animado por las actuaciones del resto de representantes de la marca.

Ese "algo" encontrado por El Diablo está ligado a sus sensaciones respecto a la parte trasera del prototipo. "Yo soy un piloto muy sensible en la parte trasera. Siento que se desliza lejos de mí muy fácilmente", explicaba el francés sobre su M1 tras concluir la primera jornada del fin de semana.

"Tengo que adaptarme un poco mejor y lo he empezado a entender hoy. Sinceramente, la posición es muy mala, pero mis sensaciones no eran tan malas", insistó el chico de la Costa Azul. "Siento que todavía tenemos mucho por hacer, pero diría que el motociclismo no es fácil".

Fabio Quartararo tuvo especial dificultad en el segundo sector, y esta parte del circuito, mundialmente conocido como un 'roller coaster', le costó la mitad de su retraso sobre los mejores pilotos.

"Vi que perdía siete décimas en tres curvas, y son curvas que no son fáciles, pero estoy más al límite y estoy perdiendo el tiempo".

"Puedo ahorrar tiempo rodando con más tranquilidad y pensando más en la salida, poniendo más potencia. Siento que estoy más al límite en lo que hago de lo que debería. Por eso creo que la posición es muy mala, pero mis sensaciones no son tan malas", concluyó el francés.