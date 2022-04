Quartararo: "Es difícil adelantar aquí, hay que hacer una buena estrategia"

Cargar el reproductor de audio

Portimao.- En una condiciones en las que no se siente normalmente cómodo, Fabio Quartararo logró llegar a punto a la Q2 y luchar por la pole, aunque a última hora le faltó poder dar un giro más para acabar de explotar sus posibilidades.

"Fue un muy buen día, pero en la clasificación ha sido un poco lamentable porque he pillado la bandera a cuadros por uno o dos segundos, y una vuelta más en estas condiciones te permite mejorar mucho y eso es lo que me ha faltado en comparación con los demás", se lamentaba al final del día.

"Pero es culpa mía, siempre me gusta salir el último (de boxes) y esto me enseñará a salir un poco antes en estas condiciones", añadió.

"Estoy muy contento, sobre todo cómo han salido las cosas en condiciones de lluvia por la mañana, hemos terminado a menos de una décima del líder cuando estaba realmente mojado, así que sinceramente estoy satisfecho".

"Nos falta mucha consistencia con lluvia en términos de puesta a punto. Lo vengo diciendo desde hace tiempo. La moto funciona bien cuando todo va bien, pero ayer tuvimos problemas de temperatura y hoy hemos conseguido encontrar una solución que ha funcionado. La ventana de funcionamiento de nuestra moto es muy pequeña en comparación con las demás y eso es lo que nos ha dado un poco de problemas".

La solución de Yamaha siempre necesita de algo de agarre en la parte trasera.

"Intentamos poner más peso en la parte trasera para aumentar la temperatura de los neumáticos y funcionó, así que estuvo bien".

Pese a que el galo fue de los más rápidos del fin de semana y se le ve consistente no quiere hacer pronósticos.

"Ya veremos, no me anticipo. No sé cómo verlo, pero lo importante es estar tranquilo. El año pasado estuve detrás de las dos Pramac y tuve muchas dificultades, pero tengo que estar concentrado e intentar hacer una buena primera vuelta", señaló como una de las claves en un circuito en el que no es fácil adelantar, y menos con menor velocidad punta en las rectas

"En la primera carrera del año pasado estaba cuarto o quinto, y en la otra octavo o noveno, y con las Ducati era realmente como un yoyó, no podía pasar. Tendremos que encontrar buenos puntos ‘estratégicos’ para avanzar, porque aquí es un poco difícil encontrar soluciones para hacer buenos adelantamientos", zanjó.