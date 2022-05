Quartararo, "ni mucho menos el favorito" para el título de MotoGP 2022

Cargar el reproductor de audio

Aunque se esperaba que el piloto de Yamaha luchara por la victoria el domingo en Le Mans después de haber mostrado el ritmo de carrera más fuerte durante todo el fin de semana durante las sesiones de entrenamientos libres, el francés tuvo una mala salida desde el cuarto lugar en la parrilla que comprometió su carrera.

Y pese a que sigue liderando el campeonato a cuatro puntos de Aleix Espargaró, Quartararo dice que el hecho de que no puede cometer ningún error con la Yamaha 2022 significa que no puede ser considerado un favorito para el título.

"No, no soy el favorito por mucho", dijo cuando se le preguntó si pensaba que todavía era el principal aspirante.

"Lo único que puedo hacer es no cometer errores. Si no me equivoco puedo estar ahí, porque nuestro ritmo en cada GP que vamos -aparte de unos cuantos como Austin y Qatar-, mirando el ritmo de Jerez, con Pecco [Bagnaia] fuimos los más rápidos.

"Aquí en el ritmo, para mí fui el más rápido. Pero tan pronto como cometes un pequeño error, te vas".

"Recuerdo una carrera el año pasado cuando Pecco [Bagnaia] comenzó una carrera en Portimao en P11, y pudo hacer adelantamientos".

"En la segunda carrera estaba en la misma situación en P6 y me quedé en P6. No sé qué puedo hacer, para ser sincero, porque estoy al límite. Esto es lo más frustrante. Por eso no me siento favorito este año"

Quartararo agregó que el cuarto lugar en Le Mans no era su posición "real" y se sintió afortunado tras haber visto a los pilotos de Suzuki y al líder Bagnaia ir al suelo.

"No me siento nada feliz con mi carrera" agregó.

"Tuve tres caídas delante de mí, no puedo estar contento con la carrera porque mi posición real no es la cuarta, es mucho más atrás".

"Y no es por el ritmo, porque si revisas todas las prácticas, tuvimos el mejor ritmo".

"Pero luego estás en una posición en la que no tienes una pista despejada o no puedes adelantar, entonces se acabó", se lamentó el piloto de Yamaha.

"Y es por eso que ni siquiera estaba enojado porque ya me he acostumbrado un poco a eso".

"Lo que es seguro, siempre doy el 100%, pero hoy lo di todo y tuve un momento en el que casi pierdo la delantera en la última curva, Aleix se hizo con medio segundo de diferencia y en cinco curvas ya estaba atrás. Entonces, en términos de velocidad, fui rápido", concluyó el francés.