Fabio Quartararo: "No puedo estar satisfecho"

Con seis Ducati entre los diez primeros clasificados de la jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia, Fabio Quartararo cree que no es "imposible" enfrentarse a la marca italiana el domingo, pero reconoce que es poco probable que pueda luchar contra sus pilotos basándose en los resultados del viernes.

En la sesión matutina, el francés estaba a 0,7 segundos del líder. Sin embargo, Quartararo no tuvo muy buenas sensaciones en una jornada que le clasificó noveno.

"Estoy tan descontento con mi ritmo hoy como lo estaba con mi vuelta más rápida. No sé por qué, pero la sensación es muy diferente a la del año pasado. Nuestra moto es muy similar [a la de 2021], pero no lo he hecho igual. Mañana probaremos exactamente la puesta a punto del año pasado", dijo Quartararo.

"Nada es imposible, pero en este momento es realmente muy difícil [adelantar a las Ducati]. Para poder seguir tu ritmo, tenemos que hacer todo perfecto, como el año pasado. De momento, sin embargo, es todo lo contrario", añadió.

Antes del fin de semana, el piloto de Yamaha admitió que las próximas dos citas en Mugello y Barcelona iban a ser duras para su moto debido a la demanda de potencia en estas pistas.

Por este motivo, Yamaha cuenta con un nuevo carenado este fin de semana. Sin embargo, el prototipo ha cambiado ligeramente en términos aerodinámicos, pero no parece ser el gran avance.

"Tenemos una velocidad máxima ligeramente mejor con él. Pero fuera de las curvas, la moto tiene una mayor tendencia a hacer caballitos".

Antes de la carrera del viernes, RNF Racing anunció que se separaría de Yamaha a finales de 2022 y se convertiría en el equipo satélite de Aprilia. Sin embargo, Quartararo cree que esto tendrá poco impacto en Yamaha, ya que "desde el comienzo de la temporada, no hemos verificado ningún dato del equipo".