Fabio Quartararo: "No esperaba conseguir este ritmo"

El cuestionable grip del Circuit de Barcelona - Catalunya se ha convertido en un factor a tener muy en cuenta por parte del garaje de los diapasones, especialmente para uno de sus pilotos titulares: Fabio Quartararo. El Diablo, que partirá desde la tercera posición en el Gran Premio de Catalunya, no había descartado "limitar daños" durante un fin de semana que se antoja complicado para el equipo azul.

Sin embargo, el francés considera el del sábado un resultado "muy bueno", teniendo en cuenta lo cosechado el viernes. Fabio Quartararo marcó el tercer mejor tiempo en la clasificación, por detrás de dos de sus principales rivales en carrera y en la hoja clasificatoria, Aleix Espargaró y Pecco Bagnaia.

"Ayer, la verdad es que fue un día duro", introdujo el chico de la Costa Azul durante la rueda de prensa. "No encontrábamos confianza ni siquiera con los neumáticos nuevos al final de la FP2. Pero esta mañana he podido hacer un buen ritmo con la combinación medio-medio, y no esperaba conseguir este ritmo".

"En el FP4 queríamos probar el duro y luego volvimos al medio trasero y pudimos trazar buenos tiempos de vuelta, así que satisfecho a nivel de ritmo y también de la qualy. Di lo mejor, podría haber mejorado un poquito pero no lo suficiente para conseguir la primera o segunda posición en el time attack, pero bueno, me siento preparado para mañana", evaluó el francés.

La mejora de la pista, combinada con algunos cambios en la configuración de la M1, contribuyeron a un gran salto adelante por parte de la marca de los diapasones. Así las cosas, a Fabio Quartararo le separaron algo más de dos décimas del poleman del sábado, Aleix Espargaró.

"Todo el mundo sabe lo crítico que es aquí el tema del consumo de neumáticos y el agarre en el neumático trasero. Después de Moto2, ya sabemos que tradicionalmente baja el nivel de grip pero bueno, todo el mundo está preparado para ello, afecta igual a todos y bueno, creo que todos tendrán una estrategia acerca de cómo gestionar el neumático trasero".

Fabio Quartararo anunció el pasado jueves su renovación con Iwata por dos años más, a pesar de las dificultades que presenta su Yamaha en términos de potencia.

"No somos los únicos que tenemos esta velocidad, pero sí que creo que contamos con potencial", concluyó el piloto francés.