Fabio Quartararo: "Sentirme el más deseado de la parrilla era parte del plan"

Cargar el reproductor de audio

Bajo la condición de campeón del mundo, Fabio Quartararo continúa haciendo historia cada domingo en la temporada 2022 de MotoGP. El piloto de 23 años se ha convertido en todo un nombre a batir en la categoría reina y, actualmente, lidera la hoja clasificatoria del curso actual del campeonato.

Con 24 motos en parrilla, la rivalidad es una de las constantes más prometedoras en MotoGP. Sin embargo, el piloto de la Costa Azul diferencia a la perfección la competitividad dentro y fuera de la pista.

"En MotoGP y en general, voy más con gente de mi edad porque es más difícil tener una relación de buen rollo con los pilotos de mi categoría", introdujo Quartararo en una charla exclusiva con DAZN.

"No hay demasiado buen rollo, porque cuando estoy en la moto, voy ahí para matar a todos... hay que ser realistas. Cuando se acaban las carreras hay ese buen rollo pero te aseguro que cuándo estoy con el casco, ahí no lo hay", agregó el piloto de Yamaha.

La extensión de contrato del piloto francés fue clave en el engranaje del mercado de fichajes. Completamente seguro de prolongar su continuidad en Yamaha, Fabio Quartararo explicó algunos de los altibajos que suponen pensar en tu futuro en el paddock de MotoGP.

"Sentirme el más deseado de la parrilla es parte del plan, me gusta. Este año me habían deseado un poquito antes de quedarme en Yamaha, al final nuestro objetivo siempre era quedarnos, pero dudamos. Cuando ganas un campeonato con un equipo y el año siguiente no mejoran lo que quieres, dudas", añade el piloto francés, haciendo referencia a las reiteradas solicitudes para mejorar la falta de potencia de su Yamaha M1.

"He ido a por el mejor proyecto y al final, he creído que Yamaha para los siguientes años será el mejor [equipo]. Es difícil saberlo pero creo en este proyecto y seguro que va a estar muy bien. No necesito otra Yamaha que esté delante para motivarme".

Al mismo tiempo, Fabio Quartararo aseguró que se siente "preparado" para la llegada de Marc Márquez, quien actualmente se encuentra recuperándose de su cuarta operación.

"Ya me siento preparado para las peleas con Marc Márquez. Quiero que vuelva, primero porque me llevo bien con él y no deseo a ningún piloto que se haga daño....", expuso el piloto francés.

No te lo pierdas: La revolución que ha llevado a Aprilia del infierno al cielo en solo dos años

"Con Marc es con quien más he aprendido como piloto. Las dos carreras que he hecho en Tailandia y Misano, cuando ves durante más de 20 vueltas '+0 Marc' (en la tabla) y te pegas 25 vueltas con Marc pegado sin hacer muchos errores, realmente aprendes mucho y es increíble lo que he aprendido con él y lo que me queda".

A pesar de ser el piloto a batir, Fabio Quartararo aseguró que antes de empezar el año su principal rival era Pecco Bagnaia. "Ahora, en las últimas carreras ha perdido bastantes puntos pero siempre estará aquí en la segunda parte. Aleix Espargaró parece ser que es el más constante, también en el podio, está siempre arriba y es una buena lucha", concluyó el piloto francés.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!