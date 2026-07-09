Quartararo: "No creo que Yamaha haya frenado la evolución porque Rins y yo nos vayamos a ir"
Tras confirmarse que dejará Yamaha a finales de MotoGP 2026, Fabio Quartararo confirma que su futuro, que le llevará a Honda, "se sabrá pronto".
Alex Rins, Yamaha Factory Racing, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Eran otros de los secretos a voces del mercado de fichajes de la temporada 2026 de MotoGP, pero ya se han confirmado. En la semana de parón entre los grandes premios de Países Bajos y Alemania, se confirmaron diversas noticias adelantadas por Motorsport.com, referentes a la alineación de Yamaha a partir del próximo curso.
Por un lado, se anunció la marcha de Fabio Quartararo, después de toda su carrera deportiva en la categoría reina ligada a la casa de Iwata, con los que logró ser campeón del mundo en la temporada 2020, y de Alex Rins a finales de este año. Y por otro, también que sus sustitutos serán Jorge Martín, campeón del mundo de 2024, y Ai Ogura, ganador de la última carrera en Assen, ambos procedentes de Aprilia.
Mientras que todo apunta a que Rins no seguirá en la parrilla, el destino de Quartararo también se conoce, adelantado por Motorsport.com a principios de temporada: se marchará a Honda, donde aún está por decidir su compañero en el equipo oficial, Diogo Moreira, subiendo desde el LCR, o David Alonso, desde el Mundial de Moto2.
Este jueves, ya en Sachsenring, el 'Diablo' atendió a los medios de comunicación. Y el piloto francés dijo que no sabe exactamente cuándo se anunciará su próximo destino, aunque sí anticipó que es casi inminente. "No sé exactamente cuándo se sabrá mi futuro, pero será pronto. No es que tenga nada que esconder, simplemente que no lo puedo decir aún", empezó diciendo.
Realmente, el tema contractual es prácticamente más interesante que lo que ocurrirá en pista, habida cuenta de lo mucho que está sufriendo el corredor de Niza, y sus compañeros de marca, al manillar de la M1 con motor V4. "Creo que aquí sufriremos", fue la predicción de Quartararo de cara a Sachsenring.
El galo también abordó la situación de la moto, relacionada con el futuro de los actuales pilotos del equipo oficial. "No creo que Yamaha haya frenado la evolución de la moto porque ni Alex ni yo vayamos a estar aquí el año que viene. Porque la evolución de la moto ya fue inexistente desde septiembre hasta febrero. Yo esperaba que la evolución se detuviera ahora, para centrarse en la moto de 850cc. Ahora tiene sentido que pase", cerró Quartararo.
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