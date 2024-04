Quartararo: "Creo que en 2025 veremos en Yamaha un percal bastante diferente"

Fabio Quartararo fue uno de los grandes protagonistas de las ruedas de prensa de pilotos previas al Gran Premio de las Américas de MotoGP. Y es que el piloto francés ha sido noticia, de igual manera, durante el parón competitivo entre Portimao y Austin. Hace unos días, se confirmó que se había decantado por continuar en Yamaha pese a la crisis de la marca nipona y al interés que han mostrado en él otras marcas.

El acuerdo, que le convertirá en el piloto mejor pagado de la parrilla de la categoría reina, sorprendió a algunos por el discurso de cansancio con la situación que había expresado el 'Diablo' en algunas ocasiones, aunque también había confirmado que en la casa de Iwata se habían notado cambios en la manera de trabajar y de afrontar los problemas, ya desde las pruebas invernales de este 2024.

Así, en su llegada al COTA, Quartararo se sometió a varias preguntas de los periodistas sobre los motivos por los que ha renovado con Yamaha o cuándo se tomó la decisión. El galo explicó que fue en Portimao, en el último gran premio, al ver el proyecto avalado por la plana mayor de la fabrica, que verá incluso la llegada de nuevas incorporaciones, aunque aún no puede desvelar más.

"Hemos estado hablando con distintas fabricas y la decisión no era fácil, pero en Portugal tuvimos una reunión con la alta dirección de ingeniería de Yamaha y nos explicaron el proyecto de este año y de los dos próximos. Es confidencial, pero hay algunas novedades y nuevo personal que se incorporará, la decisión la tome en Portugal", aseguró.

Quartararo también negó que se haya quejado en este 2024, y destacó los cambios que ya ha visto en la marca que le ha apoyado en su carrera deportiva en MotoGP: "A ver, este año no ha habido quejas, me he ceñido a hablar de la realidad de lo que veía. Creo que el proyecto se esta volcando más en el futuro que en el presente, han comenzado nuevos ingenieros en enero y eso lleva su tiempo. El año pasado me quejé mucho, pero desde que Yamaha ha empezado a trabajar y a hacer cambios, no me quejo, no presiono. Sencillamente hablo de cómo estamos en la actualidad".

Posteriormente, confirmó que espera ver algo muy distinto en Yamaha en 2025, así como un proyecto aún más ilusionante de cara al nuevo reglamento de MotoGP, que entrará en vigor en tres temporadas: "Con respecto a 2027, una de las razones es el presupuesto en términos de como van a invertir en la moto, el presupuesto es muy alto. Tenemos la llegada de Massimo Bartolini, con grandes ideas que se pueden implementar más o menos rápido. Creo que ya el año que viene veremos un percal bastante distinto".

Por último, Quartararo siguió detallando los motivos de su decisión, por más que sepa que tardará y que esta campaña seguirá siendo difícil, al menos durante unos meses: "Para mí, ha sido fantástico porque en Portugal recibí mucha información que me hizo desear quedarme. Lo primero, el proyecto de futuro que ya esta en marcha, lo que me ha convencido es que ha cambiado de forma radical la forma de trabajar. También hay información confidencial de cara al futuro, Yamaha esta invirtiendo de manera ingente en el proyecto. Cuando una marca como Yamaha verdaderamente expresa su deseo de mantenerme en sus filas, demuestra su fidelidad hacia mí".

"No se cuándo pero creo que 2024 no va a ser un año fácil, comenzamos demasiado tarde, pero veremos algunos pasos adelante a mitad de temporada, el año que viene creo que podremos luchar ya en posiciones más adelantadas", finalizó el piloto de 24 años, centrándose en las próximas mejoras que espera contemplar.