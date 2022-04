Fabio Quartararo: "Tenemos el potencial para ganar en Jerez"

Cargar el reproductor de audio

Jerez.- No ganaba el francés desde el Gran Premio de Gran Bretaña del año pasado, pero en una carrera impecable, el campeón del mundo de 2021 se impuso con meridiana claridad en la carrera del domingo en Portugal, escalando con esos 25 puntos a lo más alto de la general del certamen.

Una victoria que llega justo antes del Gran Premio de España, en Jerez, una pista en la que Fabio Quartararo siempre ha sido un trueno, y que el año pasado tuvo la carrera ganada hasta que un problema con el síndrome compartimental en el brazo derecho le imposibilitó, físicamente, para mantenerse al frente.

"Portimao fue un momento importante, fantástico para nosotros. Al no tener muchos entrenamientos en seco nos aprovechamos de la buena base que teníamos del año pasado y rápidamente fui rápido. Volver a luchar por una victoria fue una gran sensación", explicó Fabio este jueves en la previa del Gran Premio de España.

Sobre la carrera del año pasado y la espina que le quedó clavada por los problemas físicos, el galo no quiere darle muchas vueltas.

"No sé si me tengo que quitar la espinita del año pasado, no fue por culpa de la moto, fue un problema de mi brazo, estoy bien de aquello y podemos trabajar como en un fin de semana normal".

Olvidado todo aquello, Quartararo se ve con fuerzas de hacer un doblete.

"Tenemos potencial de luchar por la victoria, pero hay que trabajar paso a paso durante todo el fin de semana", matizó.

Este mismo lunes, tras la carrera, llegará el primer test para los pilotos de MotoGP: "Espero que me traigan potencia, caballos, para ser honestos me siento muy bien, pero tenemos que encontrar caballos de potencia, no sé si para el test tendremos algo nuevo, pero sí creo que algunos elementos electrónicos vamos a probar, de momento no lo sé muy bien".

"En los test las cosas son diferentes, no sabes qué lleva cada uno. Durante el fin de semana lo más importante es clasificar bien, trabajar mucho en tu ritmo de carrera, y en eso me voy a centrar ahora, es lo que marca la diferencia".

Además, la Comisión de Grandes Premios anunció cambios en la configuración de los test a partir de ahora y el de Valencia postemporada vuelve pero en formato reducido.

"Creo que es la primera vez que hemos hecho dos días en Malasia, y fue suficiente, lo que no me parece tan bien es eliminar un día del último test del año, pero va a ser igual para todos", se resignó.

Los pilotos de MotoGP se quejan de que hoy en día es muy difícil adelantar, por las aerodinámicas y los dispositivos de regulación de altura, pero a Fabio le recordaron que Alex Rins ganó 20 plazas en Portimao.

"Es más difícil adelantar, en mi caso, con todos estos nuevos dispositivos. Alex hizo una de las mejores, si no la mejor, salida en Portimao, pero si comparamos con los últimos tres años, antes presionabas el control de salida y ya, ahora tienes que tocar muchas cosas, ganas un poquito de tiempo, pero es mucho más complicado, es más difícil adelantar ahora con tanta aerodinámica y dispositivos".

Pese a su condición de campeón, Fabio sigue sin resolver su futuro y el contrato con Yamaha acaba a final de año.

"No voy a hablar de mi futuro, pero si tengo un objetivo claro este año que es ganar o luchar, como mínimo, por el campeonato, de mi futuro no diré nada, tengo personas en mi entorno que se ocupan de ello", zanjó el chico de la Costa Azul.

