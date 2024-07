Quartararo: "Estamos dando grandes pasos, aunque no se vea por la tele"

Fabio Quartararo logró este sábado en la carrera al sprint de Assen uno de sus mejores resultados de la temporada 2024 de MotoGP, al ser séptimo en la carrera al sprint, aprovechándose de la sanción de tres segundos impuesta a Alex Márquez por no cumplir con su Long Lap Penalty.

El resultado puede no decir mucho para Yamaha dentro de su crisis actual de resultados, pero lo cierto es que hay que encuadrarlo dentro del marco de esfuerzos que está realizando la casa de Iwata para salir de ella. Empezando por la noticia del fin de semana, la incorporación de Pramac como nuevo equipo satélite pero de fábrica en la fábrica, con todos los privilegios, y siguiendo con los tests privados que están realizando, que en Valencia se materializó con un nuevo motor que ilusiona en el seno de la marca.

El campeón del mundo de 2021 se refirió en Aseen tras la carrera corta a la situación de los de Iwata, y al ser preguntado sobre cómo está cambiando la situación y la comunicación interna, que otrora ha sido señalada como un problema, dejó claro que Yamaha está haciendo grandes cambios y dando pasos, aunque aún no se vean reflejados.

"Uno de las razones de seguir en Yamaha fue claramente un cambio masivo de... no voy a decir de comunicación, pero la forma en que estamos trabajando sí es completamente diferente. Incluso cuando estaba en el equipo satélite, sé cómo era, y ahora es totalmente diferente", empezó diciendo el 'Diablo' a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

"En el pasado, si hubiéramos probado un motor en Valencia un viernes [como pasó en el pasado test privado], nunca habríamos tenido la oportunidad de tenerlo aquí para que cada piloto lo probara. Así que vamos mucho más rápido, tenemos las ideas mucho más claras. Otra cosa que es positiva es que tenemos una dirección, no es que estemos probando cosas que no sabemos [hacia dónde van]. Sabemos dónde tenemos que mejorar, y Yamaha lo tiene claro también con el equipo satélite, que es uno de los mejores de la parrilla, si no el mejor. Así que estoy súper contento. Aunque realmente no se vea por la tele que estamos dando grandes pasos, los estamos dando", confesó.

El galo también celebró haber podido luchar en la zona media del pelotón, algo que parece imposible en algunos fines de semana: "Lo positivo que sacamos en Valencia aquí no lo podemos sentir realmente, pero creo que hoy hemos dado el máximo, y ha estado bien ver al menos a los pilotos que estaban quintos o sextos delante de mí. Ha sido genial, y espero que mañana también podamos luchar con ellos".

Para Quartararo, sigue siendo necesario, sin embargo, mejorar a una vuelta y en términos de electrónica: "[A una vuelta todo] sigue igual. Y aunque hubiera pasado a la Q2, hoy la posición habría sido más o menos la misma, 11º o 12º. Pero siento que en cuanto a base estamos un poco mejor. Y, como he dicho, en esta pista no sentimos realmente la mejora del nuevo motor. No sé dónde se notará, pero creo que Austria y Misano pueden ser buenas pistas".

"Creo que hemos ganado mucho en potencia, pero perdemos mucho en otras áreas, como en el giro y en agilidad de la moto. Si se ve la velocidad de este fin de semana, no es tan buena como en las primeras carreras. Pero sí, hemos mejorado mucho la aerodinámica. Creo que es la mayor mejora que hemos tenido. En electrónica todavía estamos muy muy lejos, claramente es nuestro punto débil. El giro y la agilidad es lo que claramente echamos de menos ahora mismo".

Por último, el de Niza destacó que la M1 sigue siendo demasiado física: "Realmente, ya he sufrido en la sprint, no físicamente realmente, pero el brazo claramente aún es un problema. El motor que probamos en Valencia era mucho más fácil, también en este aspecto. Pero vamos a ver mañana. La verdad es que tenemos que centrarnos en intentar dar un paso adelante", remachó.