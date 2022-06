Quartararo: "Me quejé demasiado y no me centré en mi estilo de pilotaje"

Cargar el reproductor de audio

Fabio Quartararo llega a Assen tras firmar su tercera victoria de la temporada, la segunda consecutiva para Yamaha. Durante la cita alemana, el piloto francés dejó una huella imborrable en Sachsenring, presentando un margen de casi 5 segundos respecto a sus rivales más próximos, Johann Zarco y Jack Miller.

Cargado de motivación y con una ventaja de 34 puntos respecto a Aleix Espargaró, el piloto de la Costa Azul está preparado para comenzar la segunda mitad de temporada de MotoGP.

"Ha sido una primera parte muy buena", introdujo Quartararo en la rueda de prensa del Gran Premio de los Países Bajos. "Qatar, Argentina y Austin fueron bastante duros, y durante esos meses me estuve quejando demasiado sobre velocidad punta y no me centré tanto en mi estilo de pilotaje", se sinceró el francés.

"Cuando llegamos a Europa me pude concentrar más en eso y conseguí grandes resultados. Puedo decir que hemos sido capaces de conseguir podios en casi todas las carreras, salvo Le Mans. Así que hemos hecho unas primeras diez carreras fantásticas".

A las puertas de un fin de semana favorable para Yamaha, Fabio Quartararo analiza sus puntos fuertes en una pista donde consiguió la victoria el año pasado.

"He visto que ha cambiado la previsión [del tiempo] y tenemos mejores condiciones para el fin de semana. Ya no dan lluvias, y yo he mejorado el pilotaje en mojado, pero en un circuito como es Assen, a lo que aspiras es tener una pista seca".

"Es uno de los circuitos que más disfruto y creo que es uno de los circuitos más clásicos y míticos del calendario, así que esperamos tener una carrera seca. Todos los pilotos aspiran a una victoria aquí, y que hayan contado conmigo en el Walk of Fame es todo un honor".

En esta línea, el francés no descarta la amenaza de su rival más próximo en la hoja de tiempos, Aleix Espargaró. "Nunca sabes qué puedes esperar de Aleix [Espargaró] En todos los circuitos da muchos pasos hacia delante. Desde el comienzo se ha visto su nombre ahí, así que le espero luchando por el podio".

Repasando los mejores momentos de esta primera mitad de temporada, Quartararo no dudó en mencionar su victoria en Portugal. "Cuando vienes de momentos duros y consigues la victoria en Portugal…eso se convierte en uno de los mejores momentos, junto a Sachsenring, porque no me esperaba ganar allí. En Mugello también tuve dificultades, pero han sido unas grandes carreras".

Fabio Quartararo estuvo acompañado por Johann Zarco en la rueda de prensa, un piloto con el que ha compartido muchos podios en 2022.

"Ninguno de los dos arrancamos como en 2021. Cuando llegamos a Europa, tanto él como yo hemos conseguido dar un paso adelante y, para mí, Zarco es el más regular de Ducati. Sería fantástico el ser capaces de librar una pelea como el año pasado por el campeonato como en la primera parte de 2021. De hecho, no entiendo por qué no se va al equipo de fábrica", aventuró el francés.

"Yo ahora considero más a Johann [Zarco] como aspirante al título, aunque no podemos decir que Pecco [Bagnaia] ya no tenga opciones para el campeonato. El año pasado recuperó muchos puntos en un par de carreras. Pero todavía quedan 250 puntos en juego para repartir y sé que él puede ir súper rápido", concluyó.