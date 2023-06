Espargaró: "No estoy al mismo nivel que la moto"

Aleix Espargaró sigue insistiendo en que la Aprilia está mejor que nunca, a pesar de algunas debilidades que muestra en condiciones de carrera, pero también en que su inicio de temporada como piloto ha sido decepcionante, sin podios y sólo 11º en la general de pilotos tras 5 grandes premios. El español está convencido de que se dan todos los elementos para que pueda brillar, pero admite que no ha estado lo suficientemente bien desde el inicio del Mundial de MotoGP.

"Creo que puedo ganar, de verdad", dijo el de Granollers a su llegada a Mugello, sede este fin de semana del Gran Premio de Italia. "No hay excusas. No estoy al nivel que espero, no estoy al nivel de la moto en este momento. Soy rápido pero necesito mejorar un poco, sobre todo para preparar las carreras".

"[Necesito] mejorar en clasificación para obtener mejores resultados el domingo, que es importante porque es cuando se dan los puntos. Depende de mí mejorar la situación. Tengo una buena moto, sinceramente me encanta, y tengo un buen equipo, así que es culpa mía. Tengo que mejorar. Puede sonar extraño, normalmente los pilotos critican su moto, pero no es mi caso. Tengo una buena moto pero depende de mí mejorar", siguió el #41, tajante.

Si Aleix Espargaró ve margen de mejora en la clasificación es porque, aunque logró la pole en el GP de España, en este 2023 ha salido tres veces en la cuarta fila de la parrilla, pagando en ocasiones un exceso de ambición que le ha llevado a cometer errores. Especialmente en Le Mans, donde su Q2 acabó con un aparatoso accidente.

"Fui demasiado optimista en algunas sesiones y cometí demasiados errores. A veces es bueno ser segundo, tercero o cuarto, pero no siempre hay que aspirar a la pole. Tengo la sensación de que en algunas carreras he perdido la oportunidad de estar en primera línea porque tenía opciones de salir primero. Estuvo bien sentir que podía luchar por ella, pero quizá sea bueno calmarme un poco y atacar cuando cuenta, eso me ayudará el domingo", continuó.

El cambio de planteamiento de Aleix Espargaró no implicará un nuevo método, sino sobre todo lograr una mayor serenidad: "No voy a coger rueda. Voy a correr solo y seguiré a lo mío. Pero quizá necesite respirar un poco más, estar un poco más relajado y ser más preciso. Está muy apretado, es una locura, así que tienes que ser rápido en el momento adecuado, quizás ahorrando neumáticos el viernes porque tuvimos problemas con la goma delantera en Le Mans. La estrategia es muy importante".

Aunque es autocrítico, el catalán no ha olvidado las dificultades de Aprilia en el tráfico, con otras motos en pista: "El domingo también tenemos que mejorar nuestra gestión con las otras motos y la presión de los neumáticos". Trabajar en estas cuestiones podría resultar difícil durante los entrenamientos libres en Mugello, debido a un riesgo de chubascos que Aleix preferiría evitar.

"Espero que no llueva. Parece que el sábado también podría llover. Imagínate una carrera al sprint con agua de por medio, ¡sería espectacular! Aún así voy a hacer todo lo que pueda. Tengo buena velocidad, así que tendré que organizar un poco mejor el fin de semana y ser rápido cuando sea importante, no durante las sesiones del viernes. Espero que podamos tener un buen fin de semana", finalizó.