Bastianini: "Ducati me ha garantizado un paquete interesante para 2023"

Viernes particular para Enea Bastianini en Jerez de la Frontera. El ánimo al final del día no parece estar a la altura del excelente segundo puesto que ocupa en el ranking combinado. En la pista andaluza, el piloto del Gresini Racing aseguró que no prendió la "chispa" habitual con que tiene su Desmosedici GP21, y aunque logró terminar segundo con el contrarreloj, parece estar luchando por explotar el potencial de su Ducati con el neumático medio.

La buena noticia es que las molestias en la muñeca tras la caída del pasado sábado en Portimao no le han dado demasiados problemas, aunque trabajará para intentar mejorar su ritmo de cara a la carrera del domingo.

"Mis sensaciones son bastante buenas", introdujo el italiano tras concluir el viernes de libres. "Esta mañana me dolía un poco la muñeca, pero por la tarde me tomé un analgésico y me fue mucho mejor".

"Estoy más sereno, encontré la sensación bastante rápido, así que estoy más tranquilo. En Portimao estaba un poco más alterado de lo normal por las condiciones, y me puse nervioso", añadió.

Normalmente, el ritmo de carrera es el punto fuerte de Enea Bastianini, pero la sesión del viernes con goma blanda parece paliar los defectos de su Ducati en el Gresini Racing.

"Hoy, curiosamente, fui mucho más rápido. Desde este punto de vista, dimos algunos pasos hacia delante durante la sesión, por lo que en la segunda mitad fue un poco mejor. El problema es que le falta un poco de agarre al primer toque de gas".

A pesar del excelente ritmo mostrado por la GP22 de Pecco Bagnaia, Enea Bastianini no parece temer haber llegado a la encrucijada entre las prestaciones de la nueva moto y la que tiene. "Pecco [Bagnaia] ya había sido fuerte aquí incluso en los test, por lo que ya tenían datos y referencias con la nueva moto. No sé si han recibido alguna actualización en esta carrera, pero las motos son muy similares".

Por último, hizo una puntualización sobre su futuro, explicando que el dualismo con Jorge Martín para conseguir un lugar en el equipo oficial Ducati no le preocupa, pues habría llegado una importante promesa de Borgo Panigale, aunque todavía queden algunos detalles por ultimar.

"No me molesta, yo estoy centrado en el campeonato de este año. Lo que sí es seguro es que Ducati ya me ha garantizado un paquete completo para el año que viene, así que estoy ya tranquilo por ese lado", aseguró.

Cuando se le preguntó si su permanencia en Ducati debería darse por sentada, explicó: "Todavía tenemos algunas cosas de las que hablar, pero me sentí bien con esta moto, así que sería una pena tener que irme, aunque obviamente debe haber las condiciones adecuada".