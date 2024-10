Bastianini: "Al principio, esperaba que Martín frenara muy tarde, y ha sido así"

Enea Bastianini volvió a llevarse los focos cuando tal vez no apuntaban a él. Mientras que las miradas se centraban, sobre todo, en Pecco Bagnaia, Jorge Martín y Marc Márquez, el piloto italiano completó una fantástica jornada de sábado.

Tras ser segundo en la clasificación, el piloto oficial de Ducati ganó la carrera al sprint con una salida muy inteligente. Tanto él como el ocho veces campeón del mundo se aprovecharon en el interior de la primera curva de que los dos candidatos al título se iban por el exterior y por fuera de la pista. Pero mientras que a Márquez le cazaron, Bastianini puso pies en polvorosa camino de una nueva victoria, y que mantiene vivas sus aspiraciones a la tercera posición del Mundial de MotoGP, ya que se queda a ocho puntos del ganador en Australia.

"La forma de ganar la carrera ha sido difícil", empezó relatando el #23, haciendo hincapié en que no le resultó nada fácil ganar con más de un segundo de ventaja, encabezando el Top 8 de Ducati, pleno. "Pero, después de la salida, me conseguí colocar en cabeza. En mi mente pensaba que tenía que apretar. Al final he logrado crear una distancia sobre el resto de pilotos, la he mantenido durante el resto de la prueba, y es fantástico volver a estar aquí, en lo más alto del podio".

De hecho, tras la Q2, el propio Enea comentó que aún le faltaba algo en cuanto a sensaciones, pero éstas aparecieron en el momento justo: "Las mejores sensaciones han salido de golpe. Ha sido una buena carrera. Al principio, esperaba que Jorge frenara muy tarde, y ha sido así. Me he puesto en la mejor trayectoria, he salido muy bien de la primera curva. Las primeras tres o cuatro vueltas han sido complicadas. He intentado coger distancia y al final lo he conseguido. No ha sido fácil mantener la ventaja para toda la carrera, de 1.3 o 1.4 segundos, pero era importante ganar".

Así, la 'Bestia' impuso un ritmo tan alto (la sprint fue 10 segundos más rápida que la de 2023) que a él mismo le sorprendió: "Ha sido increíble el ritmo. Me ha parecido increíble cuando he hecho el 1:29.6. Al final el ritmo ha bajado un poco, hemos hecho 1:30 o 1:32. Pero podemos estar contentos".

De cara a la carrera larga del domingo, aún hay dudas: "Para mañana, vamos a ver. El neumático medio trasero puede ser un límite. El duro... Tendremos que dar alguna vuelta para mañana. Y respecto a la goma delantera, tenemos que ver si es posible montar la goma dura también", finalizó.