Bastianini: "No sé si con otra vuelta más podría haber pasado a Bagnaia"

Enea Bastianini volvió a subirse al podio este sábado, en la carrera al sprint del Gran Premio de Indonesia de MotoGP. El ganador en Misano hace siete días había demostrado un ritmo muy alto durante los entrenamientos libres, e hizo gala de él durante las 13 vueltas de la prueba corta en Mandalika.

La 'Bestia' no salió bien, pero supo mantenerse delante, a pesar del adelantamiento que le realizó Marc Márquez. Posteriormente, fue superando a rivales como Pedro Acosta, Jorge Martín, por su caída, o Marco Bezzecchi, que sufrió una colada. La carrera quedó con Pecco Bagnaia al frente, seguido del #93 y del #23. Bastianini fue exhibiendo un ritmo cada vez mejor con el paso de los giros, empezó a acosar a Márquez, y le acabó rebasando en la penúltima vuelta con una buena maniobra. En el giro final, incluso llegó a pegarse a su compañero de equipo, pero se conformó con la P2.

Tras la carrera, el de Rimini se mostró contento y dio por válido el segundo puesto: "Estoy contento. Mi primera vuelta no ha sido demasiado buena, he cometido algunos errores en la curva 1, y Márquez me ha adelantado muy rápido. Luego, he ido imprimiendo mi ritmo, y vuelta a vuelta he ido ganando velocidad. En la última vuelta, también he intentado de dar caza a Pecco, pero había una distancia importante. Este segundo puesto está bien".

A pesar de ese arreón final, sin embargo, Bastianini no tiene claro si hubiera podido adelantar a su compañero de Ducati, ya que dio la sensación que una vez más volvieron a faltarle vueltas: "Me he encontrado bien, pero la salida no ha sido muy buena. En la frenada me han encerrado los pilotos de delante. Al final, he estado cerca de Bagnaia, pero no sé si con otra vuelta más hubiera podido adelantarle, podría haber sido fácil o no".

Con la segunda posición, Bastianini mantiene la tercera de la general de MotoGP, a 50 puntos de Martín y 3 por delante de Márquez. El transalpino mantiene la pelea gracias a su subida de nivel y a los errores de sus rivales, pero aún no piensa en la corona: "Desde Silverstone, hemos dado un paso adelante. Mi primera mitad de temporada no estuvo mal, pero ahora estoy un poco mejor, más rápido en todas las condiciones. En clasificación he mejorado un poquito. Tendré que mejorar algo más. Estoy más cerca en el campeonato, pero la verdad es que son muchos puntos".

El ritmo de Enea en los entrenos con el neumático medio trasero, ya que fue el mejor junto a Martin, invita a ser positivo de cara a mañana. Pero el joven piloto no se fía del todo viendo cómo está el español, más allá de su contratiempo en la sprint: "Para mañana, puede ser una buena oportunidad. Pero ayer las condiciones eran diferentes. Hoy teníamos mucho viento, y Martín ha dado un pasito más. Creo que si no hubiera fallado, podría haber ganado hoy. Mañana tendremos que dar otro paso nosotros para luchar por la victoria", finalizó.