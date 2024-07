Bastianini explica en qué debe mejorar tras el parón de MotoGP: "Así es imposible"

Enea Bastianini ha vivido una primera mitad de temporada 2024 de MotoGP con altibajos. El italiano se ha encontrado sin duda mejor que en 2023, cuando las lesiones le lastraron enormemente, y la regularidad en la parte alta de la tabla le tiene cuarto de la general. Pero aún le falta dar un único paso para luchar por las grandes posiciones cada fin de semana.

El de Ducati se beneficia de sus grandes finales de carrera, en los que se desenvuelve mejor que muchos, dando pie a tremendas remontadas. Pero si se ve obligado a remontar terreno en carrera es por sus malas clasificaciones, su gran punto a mejorar tras 9 grandes premios. El de Alemania fue otra muestra: podía tener ritmo para podio, pero la 'Bestia' solamente pudo acabar en cuarta posición, después de que perdiera bastante tiempo en un eléctrico duelo final con Franco Morbidelli.

Tras la carrera del domingo, Bastianini confesó que, pese a la gestión de gomas, su objetivo era el Top 3, pero sus expectativas acabaron en esos giros finales: "En esta pista es difícil conservar los neumáticos, porque siempre estás al límite, y mi situación era la misma que la de los demás. Me costó salir de las curvas 8 y 10, perdí tiempo en esos puntos, pero confiaba en subir al podio", empezó diciendo.

"Luego, tuve demasiada pelea con Morbidelli y me di cuenta de que había perdido la oportunidad de subir al podio. Marc ya se había ido, y era imposible. Me han gustado los dos adelantamientos que he hecho en la última curva a Márquez y a Morbidelli. Volví a hacer una maniobra que hacía tiempo que no hacía, así que eso me da confianza. ¿La lucha con Franco? Estuvo bien, pero también perdí tiempo. Pero así son las carreras. 'Franky' hizo lo que tenía que hacer", siguió.

De esta forma, reconoció que debe mejorar en las clasificaciones de los sábados tras el ecuador de la campaña, recién alcanzado: "Mi objetivo era el podio, porque el ritmo era bueno. Pero no todas las carreras son iguales, y esta vez no ha sido la mejor para mí. Tengo que empezar más adelante en el futuro, porque así es imposible. ¿Habría estado luchando con Jorge Martín y Pecco Bagnaia si hubiera salido más adelante? No lo sé, quizás sí, cuando rodé sólo hice 21.1, después de 20 o 22 vueltas, fue un buen tiempo. Pero si estás detrás no puedes luchar por la victoria".

De hecho, el #23 lleva la cuenta de cuánto está dejando de ganar en cada ronda de MotoGP este año: "Estoy perdiendo puntos, y eso no es bueno. En cada gran premio pierdo cinco o seis, es un problema. Tenemos que intentar solucionarlo para la segunda mitad de la temporada, porque todavía hay muchos puntos en juego y puede pasar cualquier cosa, así que será importante mejorar las salidas".

Por último, Bastianini aprovechó para hacer balance, y darse una nota, un notable: "Me pongo un 7, porque he hecho una buena primera parte de año, pero quizás con demasiados errores, que al final se pagan. Hasta ahora hemos corrido en pistas que, al menos en el pasado, no se me habían dado demasiado bien. Pero no quiero usar eso como una excusa. Creo que hemos cambiado un poco nuestra base: es algo muy bueno para la carrera, y podemos ser muy eficaces, pero quizá hemos perdido algo en el 'time attack'. Nunca siento ese agarre extra que tienen los demás, así que al final es diferente salir en primera fila o en la tercera", finalizó.