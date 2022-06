Bastinini: "No me sorprende Espargaró, pero solo estamos a viernes"

Cargar el reproductor de audio

Recuperado anímicamente del golpe moral que supuso para el chico de Gresini la caída en su gran premio de casa la pasada semana, un error que le impidió seguir sumando puntos en su lucha por el campeonato, Enea Bastianini, el único piloto que ha ganado tres carreras este año, se mostró muy rápido en el arranque del Gran Premio de Catalunya a una vuelta, logrando se tercero al final del día y quien más se acercó a las dos dominantes Aprilia.

Sin embargo, el joven piloto italiano no logró mostrar un buen ritmo de giro y deberá mejorar mucho si quiere estar en la batalla por el podio el domingo.

"El agarre de la pista es terrible, pero tenemos que adaptarnos. Por mi parte, en el segundo libre no me ha ido tan mal, aunque el ritmo con el neumático duro trasero no ha sido bueno. Sin embargo, en el time attack sí fui competitivo".

La de Barcelona siempre ha sido para Enea una pista que le ha reportado buenos resultados, sobre todo en las clases pequeñas.

"Me he adaptado lo suficiente. Todavía no piloto como se debe una moto de MotoGP aquí. El año pasado tuve muchas dificultades en esta pista y este año todavía no me siento cómodo. Con tan poco agarre es difícil utilizar la fase de entrada a las curvas con fuerza, que es como se gana el tiempo".

Para Enea la demostración de fuerza de Aleix Espargaró en su carrera de casa no fue una sorpresa y que corriendo en casa y con el ritmo demostrado este viernes, no le extrañaría ver la segunda victoria del catalán.

"Si la carrera hubiera sido hoy Aleix habría ganado escapado, pero sólo es viernes. Todos podemos mejorar todavía, Pecco, Fabio, yo, incluso el propio Maverick se ha mostrado rapidísmo".

"No es de extrañar que la Aprilia vaya viento en popa. Creo que es una pista muy favorable para ellos y especialmente para Aleix. Es un piloto que no utiliza mucho ángulo de inclinación y aquí puede sacar el máximo partido a su técnica. Tiene una moto muy ágil, han mejorado mucho, pero el domingo intentaremos ponérselo difícil".

El nivel de motivación de Aleix es tan fuerte en Barcelona que podría darle unas décimas extra para suplir las posibles carencias respecto a las Ducati en carrera.

"Es solo viernes, insisto, Aleix está muy fuerte, pero la motivación no da puntos".

Y hablando de puntos, el objetivo de Enea, tercero de la genral, es recortar respecto al líder del campeonato, Fabio Quartararo, que terminó muy retrasado (13º) por la mañana y solo pudo ser séptimo al final del día.

"Creo que Fabio saldrá. Es rápido, y aunque no creo que llegue al nivel de Aleix le veo en el podio", zanjó el de Rimini.