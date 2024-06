Bastianini: "Martín ha hecho como si yo no estuviera"

Enea Bastianini volvió a verse golpeado por los incidentes este sábado en la carrera al sprint de MotoGP en Mugello. Después de lo ocurrido con Alex Márquez en Montmeló, que acabó en una sanción injusta y que no cumplió a propósito, el italiano tampoco pudo desquitarse ante su público, en este caso en un accidente con Jorge Martín.

El piloto de Ducati estaba rodando delante cuando vio que el líder de la general estaba sufriendo para mantener el ritmo de Pecco Bagnaia, que empezaba a escaparse. Así, la 'Bestia' trató de adelantar al madrileño, pero ambos se fueron largos. Cuando los dos volvieron a la trayectoria de la curva de San Donato, la primera del trazado italiano, Martín tocó a Bastianini por el interior, un contacto mínimo, pero suficiente para que el #23 se fuera al suelo cuando quería hacerlo muy bien en su país.

Los comisarios investigaron inmediatamente lo sucedido, sin esperarse siquiera a que terminara la carrera. Y lo tuvieron más o menos claro, considerándolo un incidente de carrera, sin aplicarle una sanción a Martín. Una vez que acabó la acción en pista, Bastianini explicó lo sucedido, y aunque se lo quiso tomar con algo de humor, dejó claro que el de Pramac hizo "como si no estuviera", señalándole como el culpable, aunque no se mojó sobre si merecía o no una sanción.

"Ha sido una carrera muy corta", empezó, entre risas. "Hemos dado otro paso, en la carrera me estaba encontrando muy bien. Cuando he visto que Jorge estaba sufriendo, me he dicho, 'okey, ahora tengo que pasarlo'. Y nada, en la primera curva, de derechas, nos hemos ido largo y él ha hecho como si yo no estuviera".

Bastianini también apuntó que el de San Sebastián de los Reyes podría haber evitado lo sucedido: "Creo que Jorge podría haber evitado el contacto. Seguro que podría haberlo hecho. Pero bueno, estábamos delante, y mañana lo intentaremos otra vez".

Tras todo lo que pasó, Enea volvió a remprender la marcha, pero su Desmosedici GP24 estaba muy tocada como para poder continuar en buenas condiciones: "La moto no estaba muy bien, y en la sprint sólo los primeros nueve pilotos puntúan. No era posible continuar, y he preferido volver al box", remachó.