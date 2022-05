Bastianini "Estoy contento en Ducati, no sé qué me deparará el futuro, ni dónde"

Cargar el reproductor de audio

Le Mans.- El italiano, de 24 años, es el único que este año ha logrado repetir victorias tras consumirse las siete primeras rondas del curso, y no solo eso, sino que este fin de semana, en el legendario Circuito Buggatti, donde se doctoran los grandes campeones, logró imponerse por tercera vez.

El italiano lo hizo en lucha directa con los dos pilotos oficiales de la marca, Jack Miller, que solo pudo verle de lejos, y Pecco Bagnaia, que al intentar ganarle el pulso, acabó en el suelo.

Un suelo que Bastianini había probado hasta tres veces el fin de semana, pese a que es un piloto de los que se cae poco.

"Este fin de semana ha sido un poco extraño, me he caído tres o cuatro veces (3), también rompí el motor, pero comencé la carrera con la confianza de que podía hacer un buen resultado", dijo tras la victoria.

"Vi que Jack y Pecco iban muy rápido pero que mi ritmo era igual de bueno que el suyo, y empecé a estudiar en qué punto del circuito les podía adelantar. Primero pasé a Jack y luego me resultó más difícil pasar a Pecco, apuraba mucho la frenada, pero en la primera parte del circuito yo iba más fuerte y le pude pasar en la chicane (curvas 3-4) y ganar la carrera", relató.

El año pasado. Ducati ya ganó con Miller en Le Mans y este año han hecho la pole con Pecco y ha logrado la victoria con Enea.

"Ducati es muy competitiva aquí y veremos si podemos continuar en esta misma línea", dijo un piloto que cuando sube al podio solo es para ganar. "Cuando tenemos problemas me cuesta remontar, pero espero poder ir solucionando eso".

La clave de la carrera fue en la vuelta 21, cuando Enea pasó a Bagnaia, que le devolvió el adelantamiento, y tras unas curvas perdió el control y se fue largo. Luego, se cayó.

"No tenía ninguna estrategia para la carrera, no sabía cuál iba a ser realmente mi ritmo, lo importante para mi era aprender cosas de Pecco, porque había dos puntos en los que iba más rápido que yo, pero cuando lo vi y cambié la trazada haciéndola como él, pude seguirle".

Le insistieron con la estrategia.

"A lo mejor es una cuestión de suerte, la verdad es que esta carrera la hemos hecho sin estrategia, a diferencia de las otras dos en las que sí las teníamos. Si ves mis carreras se ve que en la parte final voy más rápido, la verdad es que no sé porque se me dan así las cosas".

Y ahora llega Mugello, la carrera de casa para Ducati y donde se van a decidir cosas.

"Es importante para todos, pero sobre todo para los pilotos italianos, me gustaría conseguir el podio en esa carrera, pero es pronto para hablar de eso, hay que disfrutar el fin de semana allí y evitar cometer errores".

Pero ahí es donde Ducati dijo que iba a decidir el futuro compañero de Pecco Bagnaia en el equipo oficial.

"Me siento contento de permanecer en Ducati, estoy pilotando esta moto muy bien y creo que es mi mejor opción, pero no sé, por el momento, qué me deparará el futuro ni donde estaré. Ducati me ha ofrecido un gran paquete técnico y creo que podemos ganar como equipo independiente, vamos a intentarlo", zanjó el de Forli.