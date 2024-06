Bastianini no descarta a Pramac, pero pretende buscar un asiento "de fábrica"

Este jueves en Mugello fue un día clave de cara al futuro del equipo oficial de Ducati en el Mundial de MotoGP. La jornada comenzó con la noticia de que Jorge Martín apuntaba a ser el compañero de Pecco Bagnaia a partir de la temporada 2025, a expensas de que Marc Márquez se marchase a Pramac, donde tendría una moto oficial. Sin embargo, el siete veces campeón del mundo la descartó posteriormente, comentando que no quiere irse a otro equipo satélite y que sólo pilotará una Desmosedici en la estructura de fábrica o en Gresini Racing, su actual equipo, siempre y cuando se trate de una GP25, lo que podría significar más presión para una Pramac tentada por Yamaha.

Entre todo este lío, se encuentra Enea Bastianini, actual titular de esa silla, y que en un principio estaba en la contienda por mantenerla, aunque parece cada vez más lejos, con los focos centrados en el de San Sebastián de los Reyes y en el de Cervera.

Así, este jueves había que escuchar a la 'Bestia', que se mostró comprensivo sobre que el debate no se centre en él, mientras parece aceptar que no le quedará más remedio que despedirse de su asiento. Aunque parece que no le faltarán posibles destinos, ya que Aprilia, que busca a un piloto italiano tras la salida de Aleix Espargaró, y KTM parecen dispuestas a preguntar por él.

Sobre si tiene una preferencia por estas dos marcas, Bastianini, sin embargo, no quiso mojarse: "Tengo mis preferencias, pero es demasiado temprano para hablar sobre esto. Quiero ir entendiendo mejor esta situación, una vez que llegue la decisión de Ducati después de Mugello, y tendré unas semanas después para entender mejor cuál será la mejor decisión. Pero tengo que pensar en otras cosas, y centrarme en por qué no tenía la velocidad adecuada en Montmeló".

"Creo que también es normal que se hable más de los otros dos, especialmente de Martin, que lo ha hecho mejor hasta ahora que el resto de nosotros. Obviamente es correcto mirar alrededor, pero como he dicho, yo también quería esperar a Mugello", explicó también.

En el encuentro con los medios, a Bastianini le comentaron la negativa de Márquez a ir de Pramac, una puerta que el de Rimini no se cierra: "Depende, [Pramac podría ser una opción]. Quiero intentar evaluarlo todo porque quiero ser lo más rápido posible. Tomaré la decisión que me permita serlo". Luego, le preguntaron al #23 si para él es importante ir a un equipo de fábrica, o a uno satélite pero con una moto que le permita ir rápido, como en su época en Gresini: "Definitivamente, lo que buscaré es el apoyo de un fabricante [equipo oficial]. Como he dicho, quiero hacer una buena evaluación. En cuanto acabe esta carrera, veremos qué hacer y también cuál será la decisión final de Ducati".

"Es un poco caótico [vivir la situación de la 'silly season', desde la primera carrera ya estaba así la cosa. Resulta extraño, pero no es un problema. Pero a veces tienes que pararte a pensar sobre eso. Cuando, en mi caso, tengo que hablar sobre el futuro, siempre pienso, 'ostras, ¿otra vez?'. Pero es normal. Yo soy constante, pero no soy verdaderamente explosivo por el momento. Eso puede complicar la decisión de Ducati, pero veremos después de Mugello", dijo también.

Ya en clave puramente deportiva, Bastianini habló de su decisión de no cumplir la Long Lap Penalty que le impusieron en Montmeló, que acabó en una sanción de 32 segundos que le bajó del Top 10 por no cumplir penalizaciones previas, y que vino por una decisión errónea de los comisarios. Para la 'Bestia', es importante que las sanciones puedan discutirse durante la carrera, porque después de ser aplicadas los árbitros ya no pueden dar marcha atrás.

"Es importante hablar sobre esta situación, también con otros pilotos. Mañana es la Safety Comission y hablaremos de qué pasó en Montmeló. Por mi parte, la situación estaba clara, y viendo el vídeo creo que también quedó clara a los comisarios, mucho más que antes. Para mí, algo tiene que cambiar. Ni para mí ni para todos los pilotos. Hemos visto que no es la primera vez que pasa".

"Creo que es correcto evaluar la situación también con el equipo, y tener la oportunidad de hablar con el equipo [y discutir la sanción] durante la carrera, no después. Porque te aplican la sanción y ya no puedes cambiar nada. La verdad es que fue imposible hacerlo de otra manera", remachó un Bastianini que tratará de volver a subirse al podio de Mugello, algo que no logra desde 2014.