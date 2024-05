Bastianini: "Aprilia es una buena opción; pero confío en quedarme en Ducati"

Enea Bastianini vive unos días cruciales en estos momentos de cara a su futuro en MotoGP. Al igual que Jorge Martín y Marc Márquez, el italiano está a la espera de saber a cuál de ellos elegirá Ducati para que acompañe a Pecco Bagnaia en el equipo oficial en la temporada 2025.

El transalpino no ha mostrado tanta rapidez como los dos pilotos españoles, lo que ha podido dejarle un poco atrás en la pelea, pero sí una regularidad envidiable. No ha bajado del Top 5 en carrera larga en lo que va de campaña, lo que le tiene como cuarto clasificado de la clasificación general de la categoría reina, con 89 puntos, los mismos que Márquez, a dos de Bagnaia, y a 40 de Martín.

Así, Bastianini llega a Montmeló para el Gran Premio de Catalunya, una pista que no se le ha dado bien en las últimas campañas, pero en la que espera hacerlo mejor en este 2024, sabedor de que todo cuenta para desnivelar la balanza en el duelo por el que sigue siendo su asiento.

"No he tenido mucha suerte en Montmeló en los últimos años. En 2022 me caí, y en 2023 cometí un gran error en la primera curva. Veremos qué nos depara este año, seguro que será mejor. Es una carrera extraña, porque el nivel de agarre es muy bajo. Habrá que contar con una buena base, un buen agarre", dijo de cara a lo que le espera este fin de semana.

Tras ello, la 'Bestia' reconoció lo difícil que es la decisión para la fábrica de Borgo Panigale, pero a pesar de ello que confía en poder quedarse: "Sé que probablemente esta será la decisión más difícil que tenga que realizar Ducati, somos el Top 4 de la general. Puede resultar difícil tomar la decisión correcta. Pero, por el momento, mi asiento en Ducati continúa inalterado. La Ducati ha mejorado con respecto al año pasado. Creo que también podemos estar en disposición de ser pilotos de fábrica el año que viene, pero también sé la velocidad que tienen pilotos como Jorge y Marc. Será complicado, pero en cualquier caso tengo la confianza de que me puedo quedar aquí, pero ya veremos".

Tras el anuncio de la retirada de Aleix Espargaró, a Bastianini le preguntaron sobre si la Aprilia que dejará libre es una buena opción. El #23 no pudo negarlo: "La Aprilia puede ser una opción de cara al futuro. Es una buena fábrica, que ha avanzado mucho. Han realizado un montón de progresos en estos últimos cinco años, y puede ser una buena opción. Pero bueno, ya veremos, tenemos que esperar un poquito más", remachó.